Округ открыл призыв к инициативам по сокращению пищевых отходов

BOGOTA, COLOMBIA - APRIL 17: A man wearing a protective mask picks a tomato from a trash dumpster in Corabastos, the main food distribution center of the country on April 17, 2020 in Bogota, Colombia. Alimentary aid offered by the National government amid the coronavirus crisis has not reached yet the poorest families. The mandatory lockdown to prevent the spread of COVID-19 has resulted in many informal workers losing their income. (Photo by John W. Vizcaino/VIEWpress/Corbis via Getty Images)

Мэрия Боготы Министерства экономического развития только что объявила конкурс предложений, направленных на инициативы, которые демонстрируют их вклад в сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов (PDA).

Конкурс открыт для физических и/или юридических лиц, которые могут разработать идеи использования продуктов питания, которые не коммерциализированы и которые могут быть использованы в рамках технологических преобразований или для производства биоэнергии или компоста; а также те лица или группы людей, которые используют пожертвованные продукты питания для внесения вклада в продовольственная безопасность и безопасность питания (FNS) сообщества.

Всего будет отобрано 10 инициатив в этих трех категориях:

a) Технологическая трансформация: были отобраны проекты, демонстрирующие стратегии, которые сокращают количество КПК, используя продукты питания в качестве основного сырья для их превращения в новый продукт, пригодный для потребления человеком (консервы, обезвоженные продукты, мякоть и т. Д.).

Это должны быть инновационные решения, демонстрирующие, что они работали над альтернативой, относящейся к этой категории, в течение периода, превышающего или равного шести месяцам, которая является экономически эффективной и предусмотрена правовыми и нормативными руководящими принципами пищевого сектора (среди прочих аспектов).

Эта категория направлена на то, чтобы связать сообщества, компании или организации, которые используют продукты питания в социальных целях, от фермеров или крестьян напрямую до потребителей.

b) Экономика замкнутого цикла (биоэнергия и компост): две из десяти инициатив будут выбраны в этой категории и продемонстрируют надлежащее управление PDA, которые будут использоваться в производстве и преобразовании в различных формах, будь то в качестве топлива или энергии с успешными результатами. Кандидаты должны продемонстрировать один год работы в этой категории и продемонстрировать, что у них уже есть результаты, относящиеся к этой категории.

c) Продовольственная безопасность: это категория социального характера, в которой физические лица сосредоточивают свои усилия на содействии обеспечению продовольственной безопасности и безопасности питания путем принятия решений о приготовлении, производстве и/или доставке здоровой пищи для уязвимого населения города Богота.

Каковы требования к звонку?

Участие в этом конкурсе является открытым и бесплатным, и ожидается, что физические и юридические лица, как из государственного, так и из частного сектора, могут принять участие.

Звонок состоит из двух этапов: регистрация и создание трехминутного видеоролика, в котором рассказывается о вашей инициативе.

Должны быть выполнены следующие требования:

- Совершеннолетие (18 лет)

- колумбийское гражданство.

- Расположение только в городе Богота и его городах.

- Предлагаемая инициатива не должна быть связана с каким-либо процессом инициатив, ранее предусмотренных SDDE.

- Информация, предоставленная участником, должна быть открыта для свободного использования, ее авторство должно освобождать участвующие организации или группы от любых ошибок.

- продемонстрировать результаты предыдущей работы инициативы (шесть месяцев для категорий a и b и один год для категории c).

- Категории a и b должны демонстрировать, что продукт, полученный из PDA, является жизнеспособным, независимо от категории, к которой он принадлежит.

- В случае инициатив, ориентированных на биоэнергию и компост (категория c)), он должен демонстрировать активный жизнеспособный продукт и общественную работу.

Представленные инициативы могут быть реализованы следующим образом:

* Инициативы категорий a и c признанных или законно учрежденных организаций, т.е. инициативы в этих категориях должны демонстрировать работоспособность.

* Инициативы категории b физических лиц с доказательством действия инициативы.

Предложение должно быть зарегистрировано через эту форму.

После регистрации звонка заинтересованные стороны должны отправить трехминутное видео на адрес conv633bog@gmail.com, демонстрирующее свою работу, возможности (если применимо), признание вашей инициативы сообществом, влияние на сокращение КПК и причины Как вы думаете, вы должны быть бенефициаром звонка (среди прочего).

Чтобы узнать полные правила, вы можете ознакомиться здесь.

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