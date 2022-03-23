Округ открыл призыв к инициативам по сокращению пищевых отходов

Мэрия Боготы Министерства экономического развития только что объявила конкурс предложений, направленных на инициативы, которые демонстрируют их вклад в сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов (PDA).
Конкурс открыт для физических и/или юридических лиц, которые могут разработать идеи использования продуктов питания, которые не коммерциализированы и которые могут быть использованы в рамках технологических преобразований или для производства биоэнергии или компоста; а также те лица или группы людей, которые используют пожертвованные продукты питания для внесения вклада в продовольственная безопасность и безопасность питания (FNS) сообщества.
Всего будет отобрано 10 инициатив в этих трех категориях:
a) Технологическая трансформация: были отобраны проекты, демонстрирующие стратегии, которые сокращают количество КПК, используя продукты питания в качестве основного сырья для их превращения в новый продукт, пригодный для потребления человеком (консервы, обезвоженные продукты, мякоть и т. Д.).
Это должны быть инновационные решения, демонстрирующие, что они работали над альтернативой, относящейся к этой категории, в течение периода, превышающего или равного шести месяцам, которая является экономически эффективной и предусмотрена правовыми и нормативными руководящими принципами пищевого сектора (среди прочих аспектов).
Эта категория направлена на то, чтобы связать сообщества, компании или организации, которые используют продукты питания в социальных целях, от фермеров или крестьян напрямую до потребителей.
b) Экономика замкнутого цикла (биоэнергия и компост): две из десяти инициатив будут выбраны в этой категории и продемонстрируют надлежащее управление PDA, которые будут использоваться в производстве и преобразовании в различных формах, будь то в качестве топлива или энергии с успешными результатами. Кандидаты должны продемонстрировать один год работы в этой категории и продемонстрировать, что у них уже есть результаты, относящиеся к этой категории.
c) Продовольственная безопасность: это категория социального характера, в которой физические лица сосредоточивают свои усилия на содействии обеспечению продовольственной безопасности и безопасности питания путем принятия решений о приготовлении, производстве и/или доставке здоровой пищи для уязвимого населения города Богота.
Каковы требования к звонку?
Участие в этом конкурсе является открытым и бесплатным, и ожидается, что физические и юридические лица, как из государственного, так и из частного сектора, могут принять участие.
Звонок состоит из двух этапов: регистрация и создание трехминутного видеоролика, в котором рассказывается о вашей инициативе.
Должны быть выполнены следующие требования:
- Совершеннолетие (18 лет)
- колумбийское гражданство.
- Расположение только в городе Богота и его городах.
- Предлагаемая инициатива не должна быть связана с каким-либо процессом инициатив, ранее предусмотренных SDDE.
- Информация, предоставленная участником, должна быть открыта для свободного использования, ее авторство должно освобождать участвующие организации или группы от любых ошибок.
- продемонстрировать результаты предыдущей работы инициативы (шесть месяцев для категорий a и b и один год для категории c).
- Категории a и b должны демонстрировать, что продукт, полученный из PDA, является жизнеспособным, независимо от категории, к которой он принадлежит.
- В случае инициатив, ориентированных на биоэнергию и компост (категория c)), он должен демонстрировать активный жизнеспособный продукт и общественную работу.
Представленные инициативы могут быть реализованы следующим образом:
* Инициативы категорий a и c признанных или законно учрежденных организаций, т.е. инициативы в этих категориях должны демонстрировать работоспособность.
* Инициативы категории b физических лиц с доказательством действия инициативы.
Предложение должно быть зарегистрировано через эту форму.
После регистрации звонка заинтересованные стороны должны отправить трехминутное видео на адрес conv633bog@gmail.com, демонстрирующее свою работу, возможности (если применимо), признание вашей инициативы сообществом, влияние на сокращение КПК и причины Как вы думаете, вы должны быть бенефициаром звонка (среди прочего).
Чтобы узнать полные правила, вы можете ознакомиться здесь.
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