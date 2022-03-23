В Вооруженных силах заверили, что Россия тайно мобилизует военную технику из Беларуси

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заверил, что Россия «тайно» мобилизует военную технику из Беларуси, чтобы компенсировать потери, понесенные на украинской земле.
«Происходит активное перемещение российской и белорусской военной техники, и они все больше накапливаются вдоль границы с Украиной», - подчеркнул он в своем утреннем репортаже в Facebook, добавив, что офицеры подписывают контракты с бывшими солдатами, «давая преимущество тем, кто уже имеет боевые действия опыт».
«В Беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают нынешнее нелегитимное правительство России в войне с Украиной, частично прервали железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной», - сказал он.
Что касается продвижения российских войск на украинской территории, то Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подчеркнул, что российским войскам не дают пройти на нескольких фронтах: в направлениях на Кривой Рог и Нововоронцовку; в города Попасная и Курахово, а также в Славянск, Донецкая область.
«На юго-восточном направлении осуществляется поддержка наземных операций войск и отдельных подразделений, обороняются базы и морские порты в Черноморской оперативной зоне. Оборона города Николаева продолжается», — уточнил он.
В северо-восточном направлении он также сообщил о проведении «оборонительной операции» на государственной границе в целях предотвращения «вражеских действий в районе поселения Малин». Также украинские войска сохранили оборону Чернигова, в районе Сивера, чтобы ограничить доступ в Киев.
По данным Вооруженных сил Украины, за последние сутки было поражено более 17 российских воздушных целей, в том числе шесть самолетов, 5 беспилотных летательных аппаратов, один вертолет и пять крылатых ракет.
(С информацией от Europa Press)
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