7 рекомендуемых приложений для медитации

По оценкам, от 200 до 500 миллионов человек медитируют по всему миру. Его популярность обусловлена необходимостью положить конец водовороту, который происходит посреди цифровой вселенной, где различия между отдыхом и обязанностями, кажется, исчезают.

Преимущества изучались несколько раз. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biological Psychiatry под руководством доктора Кресвелла, медитация вызывает изменения в мозге, которые способствуют снижению воспалительной реакции. Это лишь один из многих других сообщений о влиянии этой практики на здоровье.

Фактически, на официальном сайте Национальных институтов здравоохранения США есть ряд исследований, которые показывают, какие преимущества он может иметь для снижения стресса, артериального давления, а также для предотвращения бессонницы.

Однако все эксперты согласны с тем, что для того, чтобы пользоваться этими благоприятными аспектами, необходимо иметь последовательность и регулярность. В идеале уделите несколько минут каждый день перед началом дня или в течение дня, чтобы сесть и медитировать. Есть варианты для занятий с гидом, другие, которые используют классическую тишину или предлагают фоновую музыку или мантру. Модальности различны, но цель одна и та же: достичь полного осознания в настоящем и приостановить, по крайней мере с перерывами, шумы ума.

Вот некоторые приложения, которые могут быть полезны. Все они доступны как для iOS, так и для Android.

1. Приложение «Внимательность»

Приложение Mindfulness имеет управляемые медитации

Приложение предлагает медитации и курсы с гидом на более чем 10 разных языках. Он также позволяет настраивать персонализированные напоминания, чтобы вы не забывали медитировать. Он также имеет ежедневную статистику, чтобы пользователи могли отслеживать свою производительность.

Есть варианты медитировать в тишине, с расслабляющими звуками на заднем плане, а также делать это с гидом. Сеансы могут длиться от 3 до 99 минут, поэтому пользователь выбирает наиболее удобную альтернативу в зависимости от своей доступности и потребностей.

2. Хедспейс

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Он предлагает упражнения, которые учат контролировать беспокойство, успокаивать нервы, а также улучшать дыхание и концентрацию. Существуют курсы, предназначенные для оптимизации сна, производительности и даже спортивных результатов.

Это приложение существует на рынке уже несколько лет. Еще несколько лет назад она запустила специальный выпуск на Netflix, где анализируются преимущества медитации, наряду с сеансами с гидом, а также преподаванием некоторых техник, чтобы научиться практиковать.

3. Чистый разум

Pura Mente пользуется поддержкой специалистов в области медитации и внимательности

Он предлагает более 250 сеансов медитации и осознанности на разных языках. Существуют медитации для достижения спокойствия, управления стрессом, улучшения качества отдыха, концентрации внимания, а также других аспектов физического и психического здоровья.

В нем также есть выбор специалистов в этой дисциплине, с которыми вы можете взаимодействовать на занятиях, встречах, где предлагается больше инструментов для улучшения самочувствия.

4. Спокойствие

Спокойствие является одним из пионеров в области медитации и поэтому является одним из самых известных. В нем есть программы осознанности для начинающих, а также для среднего и продвинутого уровня.

Он предлагает медитации с гидом, сказки на ночь, дыхательные программы и расслабляющую музыку. Программы сгруппированы по различным темам, таким как счастье, самооценка, отношения и многое другое.

5. Маленький бамбук

У Petit BamBou есть варианты для детей и подростков

Здесь есть все: от экспресс-3-минутных медитаций до более продвинутых программ для бесплатной медитации с таймером или с помощью музыки и расслабляющих звуков. В нем также представлены анимированные истории и упражнения для тренировки внимания, улучшения концентрации и борьбы с бессонницей. Он предлагает более 600 медитаций, сгруппированных по различным тематическим направлениям, таким как радость, работа, страх, отношения или уверенность в себе. Есть также варианты, разработанные специально для детей и подростков.

6. Элефанте Дзен

В нем есть программа медитации с гидом для начинающих, курс обучения медитации за неделю и другие программы, специально разработанные для уменьшения беспокойства, стресса и бессонницы. Он предлагает медитацию с гидом для детей, а также выбор мантр, расслабляющую музыку и звуки природы для отдыха.

Седьмая медитопия

В Медитопии доступно более 150 медитаций

Он провел более 150 медитаций на английском, испанском и турецком языках. Существуют учебные программы, позволяющие научиться осознанно дышать, снимать стресс, хорошо спать и развивать благодарность, сострадание и доверие. Существуют программы экспресс-медитации продолжительностью от 5 до 12 минут, а также более обширные программы для достижения большего уровня отключения. Вы также можете использовать таймер, чтобы расслабиться без гида с различными вариантами фоновой музыки.

Все вышеперечисленные приложения предлагают бесплатные услуги, а также имеют премиум-вариант с дополнительными действиями, доступными через абонентскую плату.

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