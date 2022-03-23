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Россия

Тедрос: Как бы мы этого ни хотели, пандемия «еще не закончилась»

Newsroom Infobae

23 март 2022

Женева, 23 марта Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сегодня настаивал на том, что пандемия коронавируса остается глобальной угрозой, несмотря на снижение смертности и смещение внимания СМИ к таким событиям, как нынешняя война в Украине. «Мы все хотим оставить пандемию позади, но как бы мы этого ни хотели, она еще не закончилась», — заявил эфиопский эксперт на своей еженедельной пресс-конференции. Тедрос подчеркнул, что волна инфекций в Азии, наряду с ростом числа случаев заболевания в Европе, заставляет глобальные позитивные показатели снова расти после месяца спада. В то же время «некоторые страны страдают от самых высоких показателей смертности с начала пандемии», предупредил глава ВОЗ. Тедрос сказал, что это отражает скорость передачи омикронного варианта и то, насколько он опасен, «особенно для невакцинированных пожилых людей». «Пока мы не достигнем высокого уровня вакцинации во всех странах, мы будем продолжать рисковать ростом инфекций с возможностью появления новых вариантов, которые могут избежать вакцин», - предупредил он. Статистические данные национальных сетей здравоохранения показывают, что 64 процента населения мира (почти две трети) получили по крайней мере одну дозу из 11 миллиардов вакцин, введенных на планете, хотя в странах с низким уровнем дохода этот процент снижается до 14 процентов. На прошлой неделе в мире зафиксировано снижение числа смертей от COVID на 23% (32 959), что является самым низким показателем с конца марта 2020 года, несмотря на то, что глобальные инфекции снова возросли на 7% и превысили 12 миллионов. ШЕФ abc/да

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