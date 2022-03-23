Талибан закрывает школы для молодых афганских девочек, вскоре после возобновления работы

Афганские подростки вернулись в средние школы в среду через семь месяцев после захвата власти талибами; но через несколько часов после возобновления учебы исламистские лидеры снова отправили их домой в результате внезапного поворота политики, вызвавшего замешательство.

Министерство образования не дало никаких четких объяснений, несмотря на то, что в столице власти даже организовали церемонию по случаю начала нового курса.

«В Афганистане, особенно в деревнях, менталитет не готов», - заявил прессе пресс-секретарь министерства образования Азиз Ахмад Райан. «У нас есть некоторые культурные ограничения [... +, но основные представители Исламского Эмирата предоставят лучшее разъяснение», - добавил он.

Согласно источнику Талибана, опрошенному AFP, решение было принято после встречи высокопоставленных руководителей, состоявшейся во вторник вечером в Кандагаре (юг), где зародилось фундаменталистское исламистское движение, которое де-факто правит страной.

— Плач —

Команда AFP находилась в школе Заргона в Кабуле, одной из крупнейших школ столицы, когда пришел учитель и приказал всем вернуться домой. Аликайдас, студенты собрали свои вещи в слезах и пошли маршем.

«Я вижу, как мои ученики плачут и не хотят покидать занятия», — говорит Палваша, преподаватель женского колледжа Омра Хан в Кабуле. «Очень больно видеть, как ваши ученики плачут», - добавил он.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила в заявлении, что она «разделяет глубокое разочарование и разочарование старшеклассников и афганских студенток».

Бачелет считала, что «невыполнение властями де-факто своих обязательств» является «глубоким ущербом» для Афганистана.

Пакистанская активистка Малала Юсафзай, лауреат Нобелевской премии мира и давняя сторонница женского образования, также выразила свое возмущение.

Талибы «продолжат находить оправдания, чтобы помешать девочкам учиться, потому что боятся образованных девушек и самозанятых женщин», заявила Юсафзай, пережившая покушение пакистанских талибов, когда ей было 15 лет.

Когда талибы захватили власть в августе, школы были закрыты из-за пандемии COVID-19, но только мальчики и девочки в начальной школе смогли возобновить занятия через два месяца.

Международное сообщество сделало доступ женщин к школьному образованию ключевым моментом в переговорах о помощи и признании исламистского режима, который в предыдущий период (1996-2001 годы) запретил женское образование.

- «Ответственность» —

Для Эндрю Уоткинса, специалиста по Афганистану в Американском институте мира, этот сдвиг отражает разрыв в руководстве талибов.

«Это изменение в последнюю минуту, похоже, мотивировано идеологическими разногласиями внутри движения [...] о том, как его сторонники будут воспринимать девочек, возвращающихся в школу», - сказала она AFP.

Талибан заверил, что им нужно время для обеспечения того, чтобы девочки в возрасте от 12 до 19 лет были хорошо отделены от мальчиков и чтобы центры действовали в соответствии с исламистскими принципами.

«Мы открывали школы не для того, чтобы угодить международному сообществу или получить признание со стороны мира», — сказал AFP пресс-секретарь Министерства образования Азиз Ахмад Райан.

«Мы делаем это в рамках нашей ответственности по обеспечению образования и образовательных структур нашим студентам», - добавила она.

- «Каким будет наше будущее?» -

Есть также семьи, которые не доверяют талибам и опасаются отпускать своих дочерей или не видят смысла женского образования перед лицом мрачного будущего занятости.

За семь месяцев правления талибы ввели многочисленные ограничения в отношении женщин, которых исключили из государственной службы, контролировали в одежде или запретили выезжать в одиночку за город.

Фундаменталистский режим также арестовал нескольких активистов, которые выступали за права женщин.

«Девочки, закончившие учебу, остались дома, и их будущее остается неопределенным», — посетовала Хила Хайя, которая решила бросить школу. «Каким будет наше будущее?» , молодая женщина удивлялась.

Из-за нищеты или конфликта, которые обрушились на страну, афганские учащиеся пропустили большие периоды учебного года. Некоторые продолжают обучение до двадцати лет.

Страна также испытывает нехватку учителей, поскольку многие из них остались в результате исхода десятков тысяч афганцев после захвата власти талибами.

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