Отстранена от должности местного мэра Усме по предполагаемому коррупционному делу с участием ее администрации

Во вторник, 22 марта, секретарь правительства Боготы Фелипе Хименес подтвердил отстранение от должности местного мэра Усме Мейбл Андреа Суа после того, как были опубликованы аудиозаписи, в которых будут показаны предполагаемые коррупционные акты, связывающие отца президента и местных подрядчиков.

По словам окружного чиновника, это решение было принято отделом дисциплинарного контроля Секретариата правительства в рамках расследования, проводимого в отношении президента пятого города столицы, из-за предполагаемого давления со стороны Хорхе Тиберио Суа, отца мэра, была бы возложена на подрядчиков, которым требовали миллионерские суммы денег.

«Указ о соответствии с Auton № 559 от марта 2022 года, изданный Управлением по дисциплинарным вопросам окружного секретариата правительства, в смысле отстранения г-жи Мейбл Суа Толедо от должности местного мэра Усме», - говорится в документе, которым поделился секретарь правительства.

Было также решено поручить директору окружной системы обслуживания граждан Дориану де Хесусу Кокьесу Маэстре персонал Генерального секретариата окружной администрации на должность и функции местного мэра, в то время как временное отстранение от этой предполагаемой коррупции дело в настоящее время проводится.

Секретариат правительства также указал, что это решение было принято с целью облегчения и защиты расследования следственными органами в связи с утверждениями, которые стали известны на прошлой неделе, а в мэрии Усме была проведена внутренняя ревизия с целью выявления и предотвращение «еще одного предполагаемого акта против государственной администрации».

«Это решение направлено на обеспечение прозрачности и скорости расследования. Мы уже расширили количество жалоб, которые мы подали в Генеральную прокуратуру и Управление дисциплинарных дел Секретариата, как только узнали факты», - сказал секретарь Хименес.

Наконец, он призвал граждан осудить любой возможный коррупционный акт в процессе заключения контрактов с лидерами 20 населенных пунктов, что можно сделать по электронной почте: contratacióntransparente@gobierno.gov.co и тем самым внести свой вклад в мониторинг государственных ресурсов столицы.

Со своей стороны, советник Боготы партии «Колумбия Хуста Либрес» Эмель Рохас заявил, что получил серьезные обвинения в коррупции в разных мэрах Боготы, указав, что дело «Усме является лишь верхушкой «антикоррупционного» правительственного айсберга», - сказал он.

«После поддержки мэра Усме правительство округа решает отозвать ее и отстранить от должности. Надеюсь, что контракт с советником Диего Посада также будет расторгнут, а официальная Нелли Тилагу будет приостановлена, а также замешана в коррупционном скандале», — заявил лоббист, который решительно критиковал администрацию Клаудии Лопес.

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