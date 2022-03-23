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вторник 22 март 2022
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Россия

Отстранена от должности местного мэра Усме по предполагаемому коррупционному делу с участием ее администрации

Министр правительства подтвердила отстранение местного президента Усме Мейбл Андреа Суа после сообщений, в которых указывалось на то, что ее отец давил на подрядчиков, чтобы они передали миллионерские суммы денег

Newsroom Infobae

22 март 2022

Во вторник, 22 марта, секретарь правительства Боготы Фелипе Хименес подтвердил отстранение от должности местного мэра Усме Мейбл Андреа Суа после того, как были опубликованы аудиозаписи, в которых будут показаны предполагаемые коррупционные акты, связывающие отца президента и местных подрядчиков.

По словам окружного чиновника, это решение было принято отделом дисциплинарного контроля Секретариата правительства в рамках расследования, проводимого в отношении президента пятого города столицы, из-за предполагаемого давления со стороны Хорхе Тиберио Суа, отца мэра, была бы возложена на подрядчиков, которым требовали миллионерские суммы денег.

«Указ о соответствии с Auton № 559 от марта 2022 года, изданный Управлением по дисциплинарным вопросам окружного секретариата правительства, в смысле отстранения г-жи Мейбл Суа Толедо от должности местного мэра Усме», - говорится в документе, которым поделился секретарь правительства.

Было также решено поручить директору окружной системы обслуживания граждан Дориану де Хесусу Кокьесу Маэстре персонал Генерального секретариата окружной администрации на должность и функции местного мэра, в то время как временное отстранение от этой предполагаемой коррупции дело в настоящее время проводится.

Секретариат правительства также указал, что это решение было принято с целью облегчения и защиты расследования следственными органами в связи с утверждениями, которые стали известны на прошлой неделе, а в мэрии Усме была проведена внутренняя ревизия с целью выявления и предотвращение «еще одного предполагаемого акта против государственной администрации».

«Это решение направлено на обеспечение прозрачности и скорости расследования. Мы уже расширили количество жалоб, которые мы подали в Генеральную прокуратуру и Управление дисциплинарных дел Секретариата, как только узнали факты», - сказал секретарь Хименес.

Наконец, он призвал граждан осудить любой возможный коррупционный акт в процессе заключения контрактов с лидерами 20 населенных пунктов, что можно сделать по электронной почте: contratacióntransparente@gobierno.gov.co и тем самым внести свой вклад в мониторинг государственных ресурсов столицы.

Со своей стороны, советник Боготы партии «Колумбия Хуста Либрес» Эмель Рохас заявил, что получил серьезные обвинения в коррупции в разных мэрах Боготы, указав, что дело «Усме является лишь верхушкой «антикоррупционного» правительственного айсберга», - сказал он.

«После поддержки мэра Усме правительство округа решает отозвать ее и отстранить от должности. Надеюсь, что контракт с советником Диего Посада также будет расторгнут, а официальная Нелли Тилагу будет приостановлена, а также замешана в коррупционном скандале», — заявил лоббист, который решительно критиковал администрацию Клаудии Лопес.

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