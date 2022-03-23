Superfinanciera даст зеленый свет на расширение участия группы Gilinski в третьей заявке на Sura и Nutresa

Foto de archivo. el empresario Jaime Gilinski habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 11 de mayo, 2012. REUTERS/Fredy Builes

Через месяц после объявления группы Gilinski о третьем публичном предложении о приобретении (поглощении) акций Sura и Nutresa, компаний Antioquian Business Group, в ближайшие несколько часов Финансовое управление передаст концепцию, которая позволит первой увеличить его доля на 30,8 процента в Nutresa и 31,5 процента Sura.

По словам специалиста Андреса Морено Харамильо (Twitter @andresmania), Гилински купит, по оценкам, 1,17 миллиарда песо в третьем опе Суры; в то время как для Нутресы цифра акций составит 2,73 миллиарда песо.

В версии EL TIEMPO Superfinanciera изучает дополнительные требования, запрошенные у конгломерата Vallecaucano для продолжения третьей заявки на поглощение, поэтому ожидается, что после получения последних ответов группе Gilinski даст зеленый свет на расширение участия в компаниях Антиокии.

Эта концепция позволит Колумбийской фондовой бирже открывать операции с публикацией уведомлений о поглощении и реактивировать ценные бумаги, приостановленные на 18 дней, для переговоров между покупателями и акционерами.

Следует напомнить, что Гилински начали этот процесс с ноября 2021 года, за это время совет директоров Sura дважды отклонил предложение о поглощении, выдвинутое бизнесменами Vallecaucano.

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Однако заявка на приобретение миноритарных акций по ценам, достигающим 40 000 долларов за бумагу, стала одним из самых важных экономических эпизодов в последние годы на фондовом рынке.

Группа Gilinski получила разрешение Финансового управления на приобретение этих акций в январе прошлого года и впоследствии предоставила гарантию на соответствующий пакет акций Sura.

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Примечательно, что со второй заявкой на поглощение Gilinski Group добилась исторического события, изменив состав бизнес-группы Antioquia (GEA), получив 33,05% акций Sura и 30,81% в Nutresa в советах директоров обеих компаний.

Кроме того, еще одним стратегическим шагом конгломерата Vallecaucano было вступление в совет директоров Nutresa на мероприятии, состоявшемся в Медельине.

Гилински, к скатертям в Нутреса

Фото файла. Логотип колумбийского производителя обработанных пищевых продуктов Nutresa можно увидеть в его штаб-квартире в городе Медельин, Колумбия, 26 июня 2019 года. REUTERS/Луис Хайме Акоста

Так было сформировано корпоративное подразделение компании, принадлежащей GEA: членами наследия являются Габриэль Гилински, Гонсало Перес, президент Grupo Sura; Хорхе Марио Веласкес, президент Grupo Argos; и Хуана Франциска Льяно, президент Suramericana.

С другой стороны, независимые члены состоят из Рикардо Фандиньо де ла Калле, который в настоящее время работает руководителем банковского, финансового и финансового рынков юридической фирмы Гомеса Пинсона Сулета.

Остальные члены были предложены кворумом: Хайме Альберто Паласио и Максимилиано Лондоньо Аранго.

В заявлениях, собранных изданием SEMANA, в котором у Гилински есть мажоритарный акционер, Хайме Гилински, выразил свою признательность Карлосу Игнасио Гальего, президенту Nutresa. Бизнесмен указал, что пришло время продолжить качественную работу, чтобы повысить добавленную стоимость компании: «Мы будем вместе с вами продвигать то же самое. Мы здесь, чтобы продолжать поддерживать, продолжать расти, предлагать идеи, опыт, чтобы сделать эту компанию не только великой компанией, которой она является сегодня, но и с гораздо более многообещающим будущим».

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