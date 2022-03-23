Стефани Кайо: Почему закончился ваш брак с Чедом Кэмпбеллом?

Стефани Кайо в настоящее время находится в эпицентре шторма за роль в первом перуанском фильме, спродюсированном Netflix. Фильм под названием «Пока мы не встретимся снова» подвергся резкой критике со стороны части населения, поскольку они указывают на то, что актриса не представляет андскую общину Перу.

Она использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы защитить себя и указать, что привыкла к издевательствам с тех пор, как училась в школе. « Всю жизнь я смеялся, потому что мне всегда казалось, что если они говорят о тебе, они за тобой и должны смотреть вперед », - говорит он.

Однако это было не единственное, что актрисе рассказали в социальных сетях, они также напомнили ей о ее браке с американским бизнесменом Чедом Кэмпбеллом, с которым у нее были романтические отношения в течение восьми лет.

Как вы помните, пара поженилась в Картахене (Колумбия) после укрепления романтических отношений. Следует отметить, что до сих пор официальные причины их расставания неизвестны, но это совпадает с началом романа между перуанцем и испанцем Макси Иглесиасом.

КАК ВЫ НАЧАЛИ БРАК С ЧЕДОМ КЭМПБЕЛЛОМ?

Стефани Кайо и Чед Кэмпбелл познакомились в Нью-Йорке. Они согласились, когда актриса праздновала окончание актерского курса, а Кэмпбелл отвечала за управление отелем.

Поскольку у них было много общего и с момента встречи была хорошая химия, они решили начать романтические отношения в конце 2013 года. Хотя сначала их роман был дальним, в 2015 году они решили обручиться в Соединенных Штатах.

« Он сказал мне, что все, что он хотел на свой день рождения, Рождество, и каждый день... это я. Сказать «да». (...) Это был очень счастливый день », - написала она в Instagram.

В 2018 году пара приняла решение заключить брак в городе Картахена, Колумбия, в присутствии своих друзей и семьи. Бракосочетание было отпраздновано в соборе Святой Екатерины Александрийской.

Брак Стефани Кайо и Чеда Кэмпбелла. (Фото: распространение)

КОГДА ОНИ ЗАКОНЧИЛИСЬ?

С этого момента считалось, что отношения закрепятся как одни из самых стабильных в мире актерского мастерства в Перу; однако в начале 2021 года они положили конец своей истории любви.

«Я вышла замуж за необыкновенного мужчину, хорошего человека в душе. Я рада, что узнала все, чему мы научились вместе за последние 8 лет (...) Мы пообещали поддерживать мечты друг друга, несмотря ни на что. Теперь каждый должен следовать тому, что заставляет нас чувствовать себя по-настоящему единым и живым. Ранее в этом году мы решили расстаться, и только сейчас решили поговорить об этом. Никто никому не обижал и мы всегда ценили и уважали друг друга», - написал он.

В марте 2021 года Стефани Кайо познакомилась с Макси Иглесиасом во время записи фильма «Пока мы не встретимся снова». Они постепенно узнали друг друга и только в конце того же года узнали, что у них романтические отношения.

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