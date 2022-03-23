Standard & Poor's понизил кредитные рейтинги до пяти банков в Перу

Imagen de archivo de un hombre caminando frente al edificio de Standard & Poor's en el distrito financiero de Nueva York, Estados Unidos. 5 de febrero, 2013. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

BCP, MiBanco, Scotiabank, BBVA, Межбанк, Корпорация Финансиера де Десарролло (Cofide) и Фонд Mivivienda — это банки и финансовые учреждения, которые пострадали от снижения рейтинга Standard & Poor's (S&P).

Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Перу на одну ступень до «BBB» в пятницу, заявив, что политическая стагнация в стране подрывает усилия по поддержанию доверия инвесторов и ограничивает перспективы роста.

S&P заявило, что политическая тупиковая ситуация, вероятно, продолжит подрывать доверие бизнеса.

«Снижение рейтинга Перу отражает эрозию институциональной оценки суверенного рейтинга после длительного периода политической нестабильности из-за сохраняющейся напряженности между исполнительной и законодательной ветвями власти», — отмечает агентство S&P.

Аналогичным образом, это снижение рейтинга также связано с изъятием средств из пенсионных фондов и усилением зависимости от внешнего финансирования в 2020 и 2021 годах, учитывая, что оба фактора «повлияли на структуру долга Перу», что привело к «в настоящее время более уязвимому профилю долга».

После этого объявления S&P перешло к изменению рейтинга финансовых учреждений из-за влияния суверенного кредитного качества на рейтинги этих банков.

«Наши рейтинги Перу ограничивают рейтинги национальных финансовых институтов, потому что мы не считаем, что банки могут выдержать сценарий суверенного дефолта, учитывая их большую подверженность стране в виде кредитов и ценных бумаг», - отмечает S&P.

Они добавляют, что «обесценение кредита суверена снижает его способность оказывать чрезвычайную государственную поддержку финансовой системе и связанным с правительством финансовым учреждениям в случае необходимости», добавили они.

ПЕТРОПЕРУ

S&P также снизило кредитный рейтинг PetroPeru на фоне споров, в которых оказалась государственная компания. Компания перешла с долгосрочного рейтинга BBB- на BB+, место в котором она уже считается мусорной облигацией, сообщает Bloomberg.

В настоящее время нота S&P BB+ используется для классификации компаний с наибольшим риском дефолта по своим долгам.

Но S&P не только снизило рейтинг Petroperú, но и изменило прогноз со стабильного на негативный.

В этом рейтинговом агентстве Petroperú перешла с уровня BBB до BBB-, что будет самым низким из инвестиционного уровня.

В данном случае агентство Bloomberg указало, что это снижение рейтинга означает, что государственная нефтяная компания находится на грани сокращения в качестве бросовой облигации или нот, считающихся спекулятивными.

ЭТО КОСНЕТСЯ ПЕРУАНЦЕВ

Этот плохой рейтинг Standard & Poor's повлияет на перуанцев, которые будут платить более высокие долговые расходы.

Хуан Хосе Мартанс, бывший глава Управления банковского дела, страхования и APF (SBS), утверждает, что это предупреждающий голос, поскольку он не является дальнейшей деградацией, он начнет сильнее влиять на потоки капитала и затраты на финансирование. «Нынешнее правительство явно то, которое должно взять на себя ответственность за переворот на страну и экономические издержки перуанцев», - добавил он.

«Если эта ситуация сохранится и будет продолжаться ухудшение политической стабильности, уверенности и перспектив роста, они могут привести к дальнейшей деградации. Это уже было бы катастрофой», — сказал Мартанс.

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