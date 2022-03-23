Спинозавр охотился под водой благодаря плотности костей

Writing Science, 23 Mar На протяжении десятилетий одной из самых обсуждаемых тем палеонтологов было то, как охотился спинозавр (один из крупнейших известных динозавров). Теперь статья в журнале Nature рассматривает эту тему с совершенно другого подхода: плотность костей. Проанализировав кости этих хищных динозавров и сравнив их с другими животными, такими как пингвины, бегемоты и аллигаторы, ученые пришли к выводу, что спинозавр, обитавший в среднем меле (112-93 миллиона лет назад) в Северной Африке, и его близкий родственник барионикс имели достаточную плотность костей. нырять под воду и охотиться. Ученые знали, что спинозавриды обладают оптимальными характеристиками для воды, такими как удлиненные челюсти и конусообразные зубы, похожие на зубы хищников, которые питаются рыбой. За последнее десятилетие палеонтолог из Портсмутского университета и исследователь National Geographic Низар Ибрагим раскопали фрагменты скелета спинозавра в пустыне Сахара. У скелета были втянутые ноздри, короткие задние ноги, лопастные лапы и похожий на плавник хвост: все признаки, твердо указывавшие на водный или «водолюбивый» образ жизни, как его определил Ибрагим. Однако, хотя этому палеонтологу было ясно, что эта специализированная анатомия позволяет спинозавру плавать и преследовать свою добычу в воде, другие ученые утверждали, что этот динозавр не был отличным пловцом, а скорее охотился в воде, как гигантская цапля. Дебаты привели к тому, что Маттео Фаббри из Музея Филда в Чикаго и Ибрагим возглавили международную группу исследователей, чтобы выяснить, что такое образ жизни спинозавра. Команда собрала большой набор данных о поперечных сечениях бедра и ребер 250 видов живых и вымерших животных, наземных и водных, весом от нескольких граммов до нескольких тонн, включая тюленей, китов, слонов, мышей и даже колибри. Они также собрали данные о вымерших морских рептилиях, таких как мозазавры и плезиозавры, и сравнили поперечные сечения их костей с поперечными сечениями костей спинозавра и их родственников Baryonyx и Suchomimus. Исследователи обнаружили четкую связь между плотностью костей и водным поведением: у животных, которые ныряют под воду в поисках пищи, кости почти полностью твердые, а поперечные сечения костей тех, кто охотится на суше, имеют полые центры. После этого они проанализировали кости спинозавра и барионикса и увидели, что у них тип плотной кости, связанный с полным погружением, в то время как африканский сухомим имел полые кости, жил в воде и ел рыбу, но не плавал. Хотя для Ибрагима это открытие было «немного удивительным», потому что Baryonyx и Suchomimus «очень похожи», команда поняла, что это не является чем-то необычным и аналогичные закономерности можно увидеть в других группах. У других динозавров, таких как гигантские длинношейные зауроподы, также были плотные кости в конечностях, но это только отражает высокую нагрузку на эти кости, по словам авторов Для Джинмая О'Коннора из Музея Филда совместные исследования, подобные этому, основанные на сотнях образцов, являются «будущим палеонтологии. Они отнимают много времени, но позволяют ученым пролить свет на большие закономерности». По словам Ибрагима, это исследование показывает, что считать спинозавра «своего рода гигантским комаром» можно полностью исключить. «Кости не лгут, и теперь мы знаем, что даже внутренняя архитектура костей полностью соответствует нашей интерпретации этого животного как гигантского хищника, который охотится на рыбу в огромных реках, используя свой лопастной хвост для движения. Будет интересно более подробно реконструировать то, как двигались эти речные чудовища, над чем мы уже работаем», - заключает он.