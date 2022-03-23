Приговоры на срок до 10 лет для 17 кубинцев за протесты в 11J

Гавана, 23 марта На Кубе 17 человек были приговорены к тюремному заключению сроком от 3 до 10 лет за участие в антиправительственных протестах 11 июля в Сан-Антонио-де-лос-Баньос (запад острова). Именно в этом городе, в 35 километрах от Гаваны, состоялась первая спонтанная демонстрация того дня, которая затем была воспроизведена в других городах с помощью социальных сетей, вызвав крупнейшие протесты на Кубе за последние десятилетия. Согласно постановлению муниципального суда Сан-Антонио-де-лос-Баньос, к которому Эфе имела доступ, 17 обвиняемых — в возрасте от 22 до 67 лет и почти все мужчины — в основном были осуждены за неуважение к суду и общественные беспорядки, хотя некоторые из них также были признаны виновными в совершении нападения. Среди приговоров следует отметить шесть лет тюремного заключения за два преступления, связанные с неуважением к суду и преступлением общественных беспорядков, для Йоана де ла Крус, одной из первых молодых людей, которые начали транслировать протесты в прямом эфире в социальных сетях. В постановлении говорится, что «он передавал происходящее в прямом эфире в социальных сетях, что привело к тому, что такие акты были замечены внутри и за пределами страны и что в разных муниципалитетах и провинциях вредные действия имитировались». Было также сочтено, что он поощрял других поддержать протест и что он «выкрикивал оскорбительные фразы в адрес сотрудников полиции и президента (Кубы Мигеля) Диаса-Канеля». Мать этого осужденного мужчины, Марибель Круз, назвала это предложение «несправедливостью» в Facebook: «Как матери мне хочется умереть, мне очень грустно и тяжело из-за такой несправедливости; но Бог велик, и однажды будет заплачено столько несправедливости». Все осужденные, подчеркивается в постановлении муниципального суда Сан-Антонио-де-лос-Баньос, «служили лидерами беспорядков и совершали преступные действия». В нем также подчеркивается решение 1 от 2022 года (по делу 34 в 2021 году), что это также произошло в контексте пандемии, в которой применялись строгие санитарные меры. УГОЛ ТОЙО И ЛА ГВИНЕРА Этот приговор был освобожден через несколько дней после совместного решения по шести делам, связанным с инцидентами 11 июля в Эскина-де-Тойо и Ла-Гуйнера, двух скромных местах в Гаване. В соответствии с этим постановлением 127 из 129 обвиняемых были приговорены к 30 годам лишения свободы на срок до 1916 лет, один из которых был приговорен к четырем годам «исправительных работ», а другой был оправдан. Восемь осужденных были в возрасте от 16 до 17 лет. Многие из тех, кого судили, были осуждены за мятеж и кражу. Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ) выразила свою «озабоченность» этим постановлением и призвала Кубу гарантировать «надлежащую правовую процедуру», с тем чтобы те, кто отстаивает свои права «законно», не подвергались «несправедливым или необоснованным судебным разбирательствам». В среду неправительственная организация «Кубинская обсерватория по правам человека» (OCDH) назвала приговоры Эскине де Тойо и Ла Гюнере «скандальными» и заявила о «кампании криминализации» против протестующих. С декабря на Кубе прошли судебные процессы над демонстрантами 11 июля, в которых участвуют сотни обвиняемых. Несколько НПО сообщили об отсутствии гарантий, фальсификации доказательств и очень суровых наказаниях. По данным Justice 11J и неправительственной организации Cubalex, в общей сложности 1442 человека были арестованы в связи с протестами. Из них не менее 756 остаются в центрах содержания под стражей. Prisoners Defenders отмечает, что по меньшей мере 842 человека находились в тюрьмах на острове в конце 2021 года по политическим причинам, в основном из-за событий 11 июля. Кубинские власти, со своей стороны, отрицают наличие политических заключенных в стране и заверяют, что судебные процессы связаны с «вандализмом» и «серьезными нарушениями порядка». Они подчеркивают, что во всех случаях соблюдается надлежащая правовая процедура. По данным Генеральной прокуратуры Кубы, 790 человек были привлечены к ответственности за протесты 11 июля в стране, 55 из которых в возрасте от 16 до 17 лет.