По данным Центрального банка, торговый дефицит Сальвадора вырос на 55,5% в 2022 году

Сан-Сальвадор, 22 марта Дефицит торгового баланса Сальвадора вырос на 55,5% за первые два месяца 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, достигнув 1571 миллиона долларов, согласно данным Центрального резервного банка (BCR), проконсультированным во вторник Efe. Совокупный торговый дефицит в период с января по февраль 2021 года составил 1010,3 миллиона долларов, что представляет собой разницу в 560,7 миллиона долларов, что эквивалентно увеличению на 55,5 процента. Этот кумулятивный показатель торгового дефицита является самым высоким показателем, зафиксированным БЦБ с 1994 года в январе и феврале каждого года. Согласно базе данных внешней торговли BCR, экспорт в период с января по февраль 2022 года составил 1177,8 миллиона долларов, а импорт достиг 2748,8 миллиона долларов, в результате чего дефицит составил 1571 миллион долларов. Только в феврале прошлого года Сальвадор экспортировал 614 миллионов долларов и импортировал 1359,2 миллиона долларов. Президент Сальвадора Найиб Букеле подчеркнул в своем Twitter, что с продажами товаров и услуг, зафиксированными в феврале прошлого года, это «становится месяцем с наибольшим количеством экспорта в нашей истории». Он добавил, что экспорт в первые два месяца 2022 года «вырос на 14,3% по сравнению с 2021 годом (годом, в котором наш ВВП вырос на 10,3%)». Для президента Сальвадора это «предсказывает сильный экономический рост и в этом году». ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАСТУТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10% Данные BCR также показывают, что денежные переводы семей выросли на 10,31% за первые два месяца 2022 года с 1020,24 миллиона долларов в 2021 году до 1125,38 миллиона долларов сегодня. Эти валюты, в основном из Соединенных Штатов, являются одним из столпов экономики Сальвадора, и к 2018 году они составляли 20,7% валового внутреннего продукта Сальвадора. Только в феврале Сальвадор получил 572,64 миллиона долларов, что на 13,26% больше, чем 505,6 миллиона, рассчитанных за тот же месяц 2021 года. ШЕФ ч/са/кфа