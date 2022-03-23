Вторжение России в Украину в прямом эфире: США заявляют, что российская военная мощь ниже 90 процентов

People light candles during a rally against Russia's invasion of Ukraine in Prague, Czech Republic, March 22, 2022. Russian text reads, "Children", in reference to the signs placed near the bombed Mariupol theatre where people sought shelter. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

Россия продолжает интенсивные атаки на город Мариуполь, пытаясь добраться до столицы страны после почти месяца боевых действий с украинскими войсками.

Со своей стороны, международное сообщество объявляет о новых стратегических движениях, пытаясь отговорить Путина от его решения взять соседнюю страну. Ожидается, что в четверг Соединенные Штаты и их союзники объявят о новом пакете санкций против России и об ужесточении уже принятых мер.

В тот же день президент Джо Байден встретится с союзными странами в Брюсселе, чтобы определить новые действия перед лицом агрессии Кремля.

Далее, минута за минутой вторжения России: (украинское время, GMT+2):

Среда, 23 марта

5:00: Министерство обороны США оценивает более 1100 ракет, которые Россия запустила в Украине с начала вторжения 24 февраля, и впервые отметило, что российская военная мощь ниже 90 процентов.

«За последние сутки мы наблюдали, что россияне, вероятно, стреляют по городу с моря, с Азовского моря, к югу от Мариуполя. Мы оценили, что у них есть от пяти до шести кораблей», — подсчитал высокопоставленный чиновник США на пресс-конференции.

В этой связи он добавил, что российские войска «имеют несколько военных кораблей, которые находятся в северной части Черного моря», а именно 21 корабль, и что на данный момент «нет никаких признаков неминуемого десантного штурма в Одессе или вблизи города».

3:30: Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что около 100 тысяч человек остаются в Мариуполе в «недочеловеке» условия». Президент сообщил, что власти страны работают в нескольких коридорах по всей территории, чтобы спасти население.

«Сегодня около 100 000 человек живут в городе в нечеловеческих условиях, в полной блокаде, без еды, без воды, без лекарств и под постоянными бомбардировками», - осудил президент. Добавили, что готовятся гуманитарные коридоры для Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

По словам президента, за последние две недели Украина получила более 100 000 тонн гуманитарной помощи. Эти поставки распределяются через специальные «хабы» для регионов, сообщает агентство «Укринформ».

«Я благодарен министру иностранных дел Греции, который первым принял решение поддержать работу наших гуманитарных коридоров в Мариуполе. Спасение наших людей в городе и доставка гуманитарной помощи очень важны для всех», - сказал он.

Более 7000 человек смогли покинуть город Мариуполь во вторник через гуманитарные коридоры, сообщает Кирило Тимошенко, «номер два» украинского президентского офиса, цифры, которые были подтверждены самим Зеленским.

2:30: Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала недавние решения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана желанием «способствовать разжиганию антироссийской истерии».

«Такие действия, конечно, не случайны. Прокурор решил внести свой вклад в антироссийскую истерию, которая сейчас пылает в США и Евросоюзе, а также в подконтрольных ему органах в руках Запада», — подчеркнул он, как сообщает российское информационное агентство ТАСС.

1:15: Владимир Зеленский обвинил российские войска в захвате гуманитарного конвоя возле Мангуша.

«Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и водители автобусов попали в плен. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов», - сказал он в своем последнем выступлении в Telegram.

00:00: Президент Франции Эммануэль Макрон провел в этот вторник два отдельных «длительных разговора» по телефону со своими российскими коллегами Владимиром Путиным и украинцем Владимиром Зеленским и попросил Москву «добросовестно договориться» с Киевом, как сообщает The Elysee.

«На данный момент нет соглашения, но президент (Макрон) убежден в необходимости продолжения этих усилий (переговорщиков). Нет другого решения, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров со стороны России. Президент с Украиной», — говорится в коротком заявлении Елисейского дворца.

Со своей стороны, Кремль добавил, что разговор проходил в рамках «подробного обмена мнениями о ситуации вокруг Украины», включая «продолжающиеся переговоры» между российской и украинской делегациями.

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