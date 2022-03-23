Россия объявила об обмене пленными, но Украина отрицала это

A Ukrainian service member walks next to a destroyed bridge between the towns of Trostianets and Okhtyrka amid Russia's attack on Ukraine continues, in the Sumy region, Ukraine March 19, 2022. Picture taken March 19, 2022. Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Россия объявила, что провела два обмена пленными с Украиной, но Киев отрицал это, поскольку признает только один подобный эпизод, подтвержденный в понедельник.

Министерство иностранных дел России сообщило в среду, что с тех пор, как российские войска вошли в Украину, было организовано два обмена российско-украинскими пленными, хотя в нем не указаны ни даты, ни количество задержанных, в которых участвовали операции.

«Министерство обороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию гражданских лиц из населенных пунктов. Кроме того, между Россией и Украиной произошли два обмена пленными», — говорится в заявлении министерства, в котором осуждаются позиции Европейского союза (ЕС) в отношении России и ее наступления в соседней стране.

Но вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила Би-би-си, что заявления российских властей не соответствуют действительности. «До сих пор мы не совершали никаких обменов», - сказал он.

В понедельник Татьяна Москалькова, делегат Кремля по правам человека, упомянула об обмене российскими пленными в обмен на Ивана Федорова, мэра Мелитополя, украинского города, завоеванного российскими войсками. «Состоялся первый обмен: девять человек, некоторые из них из списка, который я сформировал по поступающим звонкам. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами», - сказал он.

Иван Федоров, мэр, которого похитили, а затем отпустили в обмен

На этой конференции Москалькова отметила, что российские войска захватили в плен более 500 украинских военнослужащих и что Красный Крест уже направил соответствующую документацию для содействия дальнейшему обмену пленными. «Это украинские заключенные, которых мы готовы обменять», — подчеркнул чиновник.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, которого допросили по этому вопросу в среду, отказался от комментариев.

(С информацией от AFP)

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