Рикардо Дарин и Андреа Пьетра возобновили брачные отношения во времена варварства

Родриго Гарсия Буэнос-Айрес, 23 марта Рикардо Дарин и Андреа Пьетра снова являются художественным браком. Они возобновляют в Испании спектакль «Сцены из супружеской жизни», забавную историю «ежедневных мини-трагедий», которая объединяет их с общественностью после двух лет перерыва в пандемии и с миром на грани войны: «Больше всего я боюсь, что мы привыкаем к варварству. Как вид мы не заканчиваем изучать», — рассказывает Эфе аргентинский актер. Как будто это был первый раз на сцене, энтузиазм от повторной игры главных героев театральной адаптации мини-сериала и фильма «Тайны брака» (1973) Ингмара Бергмана испытывают оба исполнителя, которым в марте 2020 года из-за вспышки коронавируса пришлось отложить тур по Испании, который , наконец, начнется 30 марта этого года на Канарских островах. «Я думаю, что мир изменился, мир изменился, а отношения изменились. Большой вопрос, по крайней мере для нас, заключается в том, что будет происходить в кинотеатров, в которые мы собираемся пойти, каковы отношения со зрителями сейчас, потому что мы привыкли иметь очень прямые отношения с аудиторией из-за того типа шоу, которое это такое», - говорит Дарин, превосходный посол Аргентины. кино в мире, во время интервью в Буэнос-Айресе, где он родился в 1957 году. Пьетра, который имеет долгую актерскую карьеру в кино и на телевидении, свидетельствует о любви, которую его партнер пробуждает в Испании, как он обнаружил, когда они ходили представлять пьесу в другое время: «Люди любят его, и поэтому они также узнают меня по отскоку. (...) Рикардо - эффектный актер, потому что кроме этого он абсолютно прав, каждое его слово - правда. Прекрасно сниматься с таким человеком, потому что ты лучшая актриса». «НЕ ЗАТКНИСЬ» Возобновление тура совпадает с глобальными последствиями российского вторжения в Украину, военного конфликта, который актер таких фильмов, как оскароносные «Тайна в их глазах» и «Дикие сказки», считает «абсолютно неприемлемым и анахроничным» из-за применения силы для урегулирования вопросов, которые должны быть урегулировано с помощью дипломатии. «Почему мы все не выходим на улицы, чтобы сказать, что мир остановился? Мы не можем этого допустить», - говорит он, после того как также спросил себя, кто выигрывает от этой «глупости» стольких потерянных жизней. Отвечая на вопрос о работе, которую может иметь культурный мир в настоящее время, актер считает, что невозможно спросить эту область, чего не делают общества в целом: «Она требует слишком многого от культуры, искусства. Конечно, есть чем заняться. Один из них — не молчать, осуждать это — другое». «Больше всего я боюсь, что мы привыкнем к варварству. А потом мы говорим: «Ну, будем надеяться, что теперь это не превратится в ядерную войну»... конечно, «так что до меня это не дойдет». Кто-то попробует поупражняться в том, что значит быть в Киеве прямо сейчас. Мы не учимся, как вид, мы не заканчиваем обучение. Трудно найти другие виды, которые нападают на себя, как мы», - упрекает он. ПОЧТИ ДЕСЯТИЛЕТИЕ УСПЕХА Премьера состоялась в 2013 году в театре Майпо в Буэнос-Айресе с постановкой Лино Паталано, версия Нормы Леандро «Сцены из супружеской жизни» уже была в Испании и Латинской Америке с Дарином в роли мужчины, а с 2017 года с Пьетрой, с которой он уже работал в кино и на телевидении. В неподвластном времени контексте история рассказывает, между весельем и драмой, о браке Хуана и Марианы, а также об их разводе с ситуациями, с которыми публика может идентифицировать «независимо от того, как меняются отношения с годами», будь то открытые или закрытые или нет, резюмирует актриса, родившаяся в Буэнос-Айресе Айрес в 1968 году. «Это все равно, что вступить в интимную близость в браке и узнать многое из того, что ты знаешь. Я думаю, что ставить его перед другим - это тоже исцеление», - добавляет он. Дарин подчеркивает забавный подход этих «мини-ежедневных трагедий» и не скрывает мачо и противоречивый характер своего персонажа: «У него есть только одно в мою пользу, что является одной из вещей, которая подтолкнула меня к нему лицом к лицу, а именно то, что у него зверская искренность, он не лжет. Это как-то немного искупает его». Работа критикует ортодоксальную структуру брака, но между двумя людьми, «которые глубоко любят друг друга», говорит переводчик, который подчеркивает достоверность, свежесть, нежность и женственность, которые Пьетра придает своим персонажам. Новый тур по Испании начинается в Лас-Пальмасе и до 29 мая пройдет через Лансароте, Фуэртевентуру, Тенерифе, Сантьяго-де-Компостела, Пальма-де-Майорку, Гранаду, Малагу и Севилью. ШЕФ грм/цн/лаа (фото) (видео)