Рейнальдо Руэда не теряет веры в то, что Колумбия примет участие в чемпионате мира: «До последнего дня ничего не определено»

Foto de archivo. El técnico de la selección colombiana de fútbol, Reinaldo Rueda, gesticula en el partido contra Argentina por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, 1 de febrero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

У сборной Колумбии осталось чуть больше дня, чтобы сыграть первый из двух финалов в поисках мечты о чемпионате мира, хотя, помимо победы, им придется ждать других результатов в дни нокаута, чтобы посетить Катар. В этом контексте Рейнальдо Руэда провел пресс-конференцию во второй половине дня 23 марта.

Технический директор команды «Триколор» говорил о необходимости играть без убеждения и снял вес с таких фигур, как Лучо Диас, заявив, что то, что произойдет во время матча с Боливией, не может зависеть от него. Вот некоторые из его заявлений:

Сохранять веру до последнего дня

Хотя кажется, что Перу сложно набрать только два очка в оставшихся матчах, а Чили забивает еще четыре очка, Руэда надеется на это. Во-первых, Колумбия обыграет Боливию на стадионе Метрополитано, остальное будет зависеть от последней даты квалификаций.

«Мы знаем, в каком случае мы находимся. Эти квалификации научили нас, что до последнего дня ничего не определено. У нас есть последний шанс воспользоваться преимуществом в двух сложных матчах и против двух сильных соперников. Желание всегда быть на чемпионате мира будет преобладать здесь».

Он снял вес с Лучо Диаса

Учитывая его футбольный уровень с «Ливерпулем», куда он прибыл почти два месяца назад, для болельщиков Луис Диас - один из призывов привести кофейную команду к победе над Боливией. Размышляя об этом, Руэда общался с ним, намекнул, что это может быть решающим, но что ответственность за поиск трех точек лежит на всем отборе.

«Вчера я встречался с Лучо, чтобы поговорить на эту тему. Чтобы вы предположили, что это часть выбора, но не решение, вы не должны носить этот рюкзак. Даже до тех пор, пока он жив. Хотя он вырос и стал фигурой, возможно, некоторые судьи не защитили его после Copa America. Тем не менее, вы должны знать, что это ключ к тому, чтобы участвовать в строительстве и завершении спектаклей».

Джеймс Родригес в порядке

Одной из опасений колумбийского болельщика было отсутствие Джеймса в последнем матче с «Аль-Райяном», из Qatar Stars League, поэтому предполагалось, что он не будет принят во внимание Рейнальдо Руэдой в Call. Ну, рулевой валлекаукано говорил о состоянии «10».

«Джеймс участвовал в соревнованиях две недели назад, а затем восстановился из-за неприятностей. Он выздоровел, сделал интересные игры. Это непросто, ему удалось сделать около четырех или пяти тренировочных единиц, потому что он был одним из тех, кто прибыл раньше. Клуб не хотел отпускать его раньше, но он проявил большую готовность, хорошее отношение к работе и надежду, что у него хорошее поведение».

Ни для кого не секрет, что главная задача для команды, которая в свою очередь может оказать давление на футболистов, заключается в том, чтобы забить гол. В связи с этим Руэда прокомментировал:

«Мы должны улучшить генерацию и определение, у нас были возможности и не было точности для достижения лучших результатов. Со вчерашнего дня по сегодняшний день мы смогли совместить опытное и новое. Все они с лучшим нравом».

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