Рейтинг Колумбии Вторник, 22 марта: «Arelys Henao: песня не плакать» преобладает над другими постановками

«Arelys Henao: Я пою, чтобы не плакать» от Caracol Televisión повторяет историю пятницы, 18 марта: она снова входит в десятку лучших в рейтинге. На этот раз биовелла о популярном музыкальном певце набрала 12,11 балла, что выше пятничной мелодии, которая составляла 10,98. Стоит помнить, что понедельник, 21 марта 2022 года, был выходным днем.

Излишне говорить, что биографическая продукция была представлена на экране всего два месяца с момента выхода 11 января.

Что касается второго места в этом списке из десяти самых актуальных постановок, следует упомянуть «Desafío The Box» (2022), также выпущенный Caracol Televisión. Счет соревнований по спортивному реалити-шоу составил 11,38. Эта реалити-программа также является частью премьер Каракола в 2022 году, поскольку 8 марта прошлого года она начала выходить в эфир.

«Caracol News», который будет доставлен в 19:00, занимает третье место с 10,51 баллами. Впоследствии повторение «New Rich, New Poor» заняло четвертое место, на этот раз со счетом 9,42. Стоит помнить, что эта мыльная опера Каракола датируется 2007 годом.

Теперь Canal RCN впервые появляется в списке от имени MasterChef Celebrity Colombia (2022), дата премьеры которого была выбрана в календаре 21 февраля. Гастрономическое реалити-шоу занимает пятое место с 7,93 балла. Что касается эпизода, представленного во вторник, 22 марта, колумбийская аудитория увидела развитие новой элиминации: именно Жаир Ромеро (актер) теперь имеет свое имя отражено в списке выбывших знаменитостей.

На данный момент в фильме «MasterChef Celebrity Colombia» (2022) выбыли знаменитости: Луис Эдуардо Аранго (актер), Мартин Карпан (аргентинский актер), Леди Норьега (актриса и певец), Жаир Ромеро (актер).

Знаменитости, покинувшие шоу: Александра Монтойя (выдающая себя за себя и комик).

Еще один повтор в списке, в данном случае «Vecinos», от Caracol Televisión. Мыльная опера финишировала на шестом месте со счетом 6,98 балла. И «Caracol News», который сейчас выходит в 12:30, занимает седьмое место с 6,17 баллами.

Повтор «Чистого Сангре» из Canal RCN занимает восьмое место с результатом 6,06. Стоит помнить, что мыльная опера не появилась в списке в пятницу, 18 марта 2022 года. Первоначальная дата выхода этой истории — 2007 год.

«Noticias Caracol» снова присутствует в топ-10, теперь с его трансляцией в 23:30, которая занимает девятое место с результатом 5,62. «Кизим», по состоянию на пятницу 18 марта, находится на десятом месте с 5,21 балла. Эта история — турецкий сериал, который смотрит Caracol Televisión.

Рейтинг Колумбии вторник, 22 марта 2022 года. Фото: твиттер

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