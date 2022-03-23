Qatar 2022 Qualifiers LIVE: расписание и телеканалы отборочного турнира дата 17

Отборочные турниры Катара 2022 года: в этот четверг, 24 марта, пройдут 17-й и предпоследний день квалификаций, на которых будут определены два прямых места и утешительный матч чемпионата мира. Вот расписание и телеканалы пяти матчей этого дня.
Четыре южноамериканские команды используют свои шансы на участие в чемпионате мира в Катаре 2022: Эквадор, Уругвай, Перу, Чили и Колумбия, с меньшими или большими трудностями им нужно подтвердить свою прямую квоту, обеспечить или утешить или нанести удар, чтобы занять третье и четвертое место в турнирной таблице и получить прямую квоту или занять пятое место в утешительном матче чемпионата мира.
ФИФА распорядилась, чтобы все матчи команд, которые математически поддерживают стремление поехать на чемпионат мира, проводились в один и тот же день и одновременно, чтобы обеспечить прозрачность и поддерживать дух соревнования.
Матч Перу против Уругвая будет проведен в Монтевидео и может решить прямую квалификацию Селесты, если она выиграет или принудительно ввести определение в последнюю дату, если белые и красные не проиграют.
Эквадор против Парагвая - это матч, который может подтвердить одно из двух прямых мест на чемпионате мира в «Три», что достаточно, чтобы он не проиграл в качестве гостя в Сьюдад-дель-Эсте, чтобы обеспечить с третьего места свою квалификацию против команды Гуарани, у которой больше нет выбора.
Бразилия против Чили, которую играли на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, станет вызовом для 'Roja, если он хочет вступить в борьбу как минимум за пятое место в утешительном поединке. Кроме того, учитывая, что он закроет квалификационный раунд против Уругвая в Сантьяго.
Колумбия против Боливии в Барранкилье станет дуэлью на всю жизнь и смерть для производителей кофе. Только одна победа сохранит у него шансы вернуться с седьмого места в таблице квалификаций. Он также ожидает сочетание других результатов, которые оставят его с вариантами на последнюю дату.
Аргентина и Венесуэла сталкиваются друг с другом с противоположных позиций и завершают матч плей-офф. Команда albiceleste уже квалифицирована на чемпионат мира и выбыл из марша «Винотинто» на последнем месте в турнирной таблице.
МАТЧ 17 ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА 2022 ГОДА В КАТАРЕ
Четверг, 24 марта
Уругвай — Перу (стадион Монтевидео Сентенарио)
Колумбия против Боливии (стадион Роберто Мелендес Мелендес Мелендес в Барранкилье)
Бразилия — Чили (стадион Маракана в Рио-де-Жанейро)
Парагвай — Эквадор (стадион Антонио Аранда в Сьюдад-дель-Эсте)
Пятница, 25 марта
Аргентина vs Венесуэла (Монументальный стадион Буэнос-Айреса)
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ
(Местное время по странам)
Мексика: 17:30 (17:30)
Перу, Колумбия и Эквадор: 18:30 (18:30)
Боливия, Венесуэла и Соединенные Штаты: 19:30 (19:30)
Аргентина, Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай: 20:30 (20:30)
Испания: 12:30 (на следующий день) (00:30 часов)
ТЕЛЕКАНАЛЫ ИЗ ПЕРУ СМОТРЯТ МАТЧИ ПЛЕЙ-ОФФ
Четверг, 24 марта
Телеканал: Movistar TV - Мовистар Депортес канал 3 | канал 703 HD
Колумбия vs Боливия
Телеканал: Movistar TV - Цель Перу канал 14 | канал 714 HD
Бразилия vs Чили
Канал ТВ: Movistar TV - ТВ-канал Плюс 6 | канал 706 HD
Парагвай vs Эквадор
Телеканал: Movistar TV - События телеканала 11 | канал 711 HD
Пятница, 25 марта
Аргентина vs Венесуэла
Телеканал: Movistar TV - Мовистар Депортес канал 3 | канал 703 HD
ТЕЛЕКАНАЛ БУДЕТ СМОТРЕТЬ МАТЧИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТУРНИРОВ КАТАРА 2022
Четверг, 24 марта
Уругвай vs Перу
Телеканал: Movistar Deportes и Америка ТВ (Перу) | VTV (Уругвай)
Колумбия vs Боливия
Телеканал: Каракол ТВ (Колумбия) | Тиго Спортс (Боливия)
Бразилия vs Чили
Телеканал: SportTV, Canais Globo и теперь Net от Кларо (Бразилия) ТНТ Спорт и ТНТ Спорт Го (Чили)
Парагвай vs Эквадор
Телеканал: Tigo Sports (Парагвай) Футбольный канал-ECDF (Эквадор).
Пятница, 25 марта
Аргентина vs Венесуэла
Телеканал: Общественное телевидение и TyC Sports (Аргентина) | TLT (Венесуэла)
ТАБЛИЦА ПЛЕЙ-ОФФ
ПОЗИЦИЯ | СТРАНА | ОЧКИ | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
1. Бразилия | 39 (+27 ДГ)
2. Аргентина | 35 (+16 ДГ)
3. Эквадор | 25 (+10 ДГ)
4. Уругвай | 22 (-3 ДГ)
5. Перу | 16 21 (-4 ДГ)
6. Чили | 19 (-1 ДГ)
7. Колумбия | 17 (-3 ДГ)
8. Боливия | 15 (-12 ДГ)
9. Парагвай | 13 (-14 ДГ)
10. Венесуэла | 10 (-16 ДГ)
18 ДАТА ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА В КАТАРЕ 2022
Перу vs Парагвай (Национальный стадион Лимы)
Эквадор vs Аргентина (Монументальный стадион Гуаякиля)
Боливия против Бразилии (стадион Эрнандо Силеса в Ла-Пасе)
Чили против Уругвая (стадион Сан-Карлос-де-Апокиндо в Сантьяго)
Венесуэла — Колумбия (стадион Качамай в Пуэрто-Ордасе)
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