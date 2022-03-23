Qatar 2022 Qualifiers LIVE: расписание и телеканалы отборочного турнира дата 17

Отборочные турниры Катара 2022 года: в этот четверг, 24 марта, пройдут 17-й и предпоследний день квалификаций, на которых будут определены два прямых места и утешительный матч чемпионата мира. Вот расписание и телеканалы пяти матчей этого дня.

Четыре южноамериканские команды используют свои шансы на участие в чемпионате мира в Катаре 2022: Эквадор, Уругвай, Перу, Чили и Колумбия, с меньшими или большими трудностями им нужно подтвердить свою прямую квоту, обеспечить или утешить или нанести удар, чтобы занять третье и четвертое место в турнирной таблице и получить прямую квоту или занять пятое место в утешительном матче чемпионата мира.

ФИФА распорядилась, чтобы все матчи команд, которые математически поддерживают стремление поехать на чемпионат мира, проводились в один и тот же день и одновременно, чтобы обеспечить прозрачность и поддерживать дух соревнования.

Матч Перу против Уругвая будет проведен в Монтевидео и может решить прямую квалификацию Селесты, если она выиграет или принудительно ввести определение в последнюю дату, если белые и красные не проиграют.

Эквадор против Парагвая - это матч, который может подтвердить одно из двух прямых мест на чемпионате мира в «Три», что достаточно, чтобы он не проиграл в качестве гостя в Сьюдад-дель-Эсте, чтобы обеспечить с третьего места свою квалификацию против команды Гуарани, у которой больше нет выбора.

Бразилия против Чили, которую играли на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, станет вызовом для 'Roja, если он хочет вступить в борьбу как минимум за пятое место в утешительном поединке. Кроме того, учитывая, что он закроет квалификационный раунд против Уругвая в Сантьяго.

Колумбия против Боливии в Барранкилье станет дуэлью на всю жизнь и смерть для производителей кофе. Только одна победа сохранит у него шансы вернуться с седьмого места в таблице квалификаций. Он также ожидает сочетание других результатов, которые оставят его с вариантами на последнюю дату.

Аргентина и Венесуэла сталкиваются друг с другом с противоположных позиций и завершают матч плей-офф. Команда albiceleste уже квалифицирована на чемпионат мира и выбыл из марша «Винотинто» на последнем месте в турнирной таблице.

МАТЧ 17 ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА 2022 ГОДА В КАТАРЕ

Четверг, 24 марта

Уругвай — Перу (стадион Монтевидео Сентенарио)

Колумбия против Боливии (стадион Роберто Мелендес Мелендес Мелендес в Барранкилье)

Бразилия — Чили (стадион Маракана в Рио-де-Жанейро)

Парагвай — Эквадор (стадион Антонио Аранда в Сьюдад-дель-Эсте)

Пятница, 25 марта

Аргентина vs Венесуэла (Монументальный стадион Буэнос-Айреса)

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ

(Местное время по странам)

Мексика: 17:30 (17:30)

Перу, Колумбия и Эквадор: 18:30 (18:30)

Боливия, Венесуэла и Соединенные Штаты: 19:30 (19:30)

Аргентина, Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай: 20:30 (20:30)

Испания: 12:30 (на следующий день) (00:30 часов)

Катар 2022Квалификаторы LIVE: расписание и телеканалы 17-й квалификации (Фото: Movistar Deportes)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ИЗ ПЕРУ СМОТРЯТ МАТЧИ ПЛЕЙ-ОФФ

Четверг, 24 марта

Телеканал: Movistar TV - Мовистар Депортес канал 3 | канал 703 HD

Колумбия vs Боливия

Телеканал: Movistar TV - Цель Перу канал 14 | канал 714 HD

Бразилия vs Чили

Канал ТВ: Movistar TV - ТВ-канал Плюс 6 | канал 706 HD

Парагвай vs Эквадор

Телеканал: Movistar TV - События телеканала 11 | канал 711 HD

Пятница, 25 марта

Аргентина vs Венесуэла

Телеканал: Movistar TV - Мовистар Депортес канал 3 | канал 703 HD

ТЕЛЕКАНАЛ БУДЕТ СМОТРЕТЬ МАТЧИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТУРНИРОВ КАТАРА 2022

Четверг, 24 марта

Уругвай vs Перу

Телеканал: Movistar Deportes и Америка ТВ (Перу) | VTV (Уругвай)

Колумбия vs Боливия

Телеканал: Каракол ТВ (Колумбия) | Тиго Спортс (Боливия)

Бразилия vs Чили

Телеканал: SportTV, Canais Globo и теперь Net от Кларо (Бразилия) ТНТ Спорт и ТНТ Спорт Го (Чили)

Парагвай vs Эквадор

Телеканал: Tigo Sports (Парагвай) Футбольный канал-ECDF (Эквадор).

Пятница, 25 марта

Аргентина vs Венесуэла

Телеканал: Общественное телевидение и TyC Sports (Аргентина) | TLT (Венесуэла)

ТАБЛИЦА ПЛЕЙ-ОФФ

Таблица лидеров отборочных турниров Катара 2022 до даты 17

ПОЗИЦИЯ | СТРАНА | ОЧКИ | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ

1. Бразилия | 39 (+27 ДГ)

2. Аргентина | 35 (+16 ДГ)

3. Эквадор | 25 (+10 ДГ)

4. Уругвай | 22 (-3 ДГ)

5. Перу | 16 21 (-4 ДГ)

6. Чили | 19 (-1 ДГ)

7. Колумбия | 17 (-3 ДГ)

8. Боливия | 15 (-12 ДГ)

9. Парагвай | 13 (-14 ДГ)

10. Венесуэла | 10 (-16 ДГ)

18 ДАТА ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА В КАТАРЕ 2022

Перу vs Парагвай (Национальный стадион Лимы)

Эквадор vs Аргентина (Монументальный стадион Гуаякиля)

Боливия против Бразилии (стадион Эрнандо Силеса в Ла-Пасе)

Чили против Уругвая (стадион Сан-Карлос-де-Апокиндо в Сантьяго)

Венесуэла — Колумбия (стадион Качамай в Пуэрто-Ордасе)

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