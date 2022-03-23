Перу - Уругвай: Хуан Пабло Варски хочет получить «биколор» на чемпионате мира и рассказал о смене тренера в «Селесте»

Команды Перу и Уругвая проведут близкую схватку в этот четверг, 24 марта, на стадионе Сентенарио в Монтевидео, который состоится в 17-й день отборочных турниров в Южной Америке. Цель «биколора» - не что иное, как претендовать на чемпионат мира 2022 года в Катаре, поэтому выездная победа поставит его на полтора фута внутрь. В этой связи известный журналист Хуан Пабло Варски выразил пожелание, чтобы сборная посетила чемпионат мира. Кроме того, он также рассказал о смене командования в «Селесте».

«Независимо от того, что произойдет (в оставшиеся два дня), я очень хочу, чтобы Перу сыграла еще один чемпионат мира . Прошло бы 40 лет 82-футового и 78-футового саги. Я бы хотел, чтобы Рикардо (Гарека) сделал это снова , поэтому я не знаю, что произойдет, но я знаю, чего я хочу, чтобы это произошло», - сказал аргентинский журналист в интервью Диего Ребальяти для Movistar Deportes.

И дело в том, что у «биколора» есть прекрасная возможность вернуться, чтобы достичь долгожданной квоты на чемпионат мира. Он смог добиться этого в последнем чемпионате России 2018, куда они прибыли после того, как заняли пятое место в квалификации, поэтому ему пришлось играть плей-офф против Новой Зеландии, добившись общего результата со счетом 2:0 с голами Джефферсона Фарфана и Кристиан Рамос. Это позволило ему снова потирать плечи с крупнейшими командами после 36 лет отсутствия.

Точно, до 2018 года сборная Перу в последний раз выигрывала квалификацию в Испании в 1982 году, а также в Аргентине в 1978 году. В этих двух выпусках в Перу было несколько легенд национального футбола, таких как Теофило Кубильяс, Сесар Куэто, Хосе Веласкес, Хулио Сесар Урибе, Рамон Кирога, а также другие великие игроки, которые оставили свой след и поразили мир своей привлекательной игрой.

Празднование сборной Перу, когда она квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2018 года в России после победы над Новой Зеландией | Фото: AFP

ДВОЙНОЕ СВИДАНИЕ

Теперь, возвращаясь к матчу с «Чарруасом», Варски посчитал, что встреча с Парагваем также важна. И хотя болельщик или журналист могут быть с калькулятором в руках, картина для футболиста меняется. «Без Уругвая нет Парагвая. Проблема также в том, что происходит с Чили, которая имеет очень смелую Бразилию, вы будете смотреть на калькулятор. Думаю, есть хороший шанс, что он попадет, в худшем случае, в пятерку лучших. Затем вы должны посмотреть, что вы получите в утешительном походе, но за исключением одной гекатомбы, вы можете войти. Мы (журналисты) смотрим телевизор, калькулятор, и мы складываем, но игроки на корте должны совершать и вести себя так, как будто другого матча нет», - сказал он.

НОВАЯ ВЕРСИЯ УРУГВАЯ С ALONSO

Наконец, у него также были слова о смене тренера, которую они приняли в Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) в связи с увольнением Оскара Вашингтона Табареса в в пользу Диего Алонсо. « Вы всегда говорите, что контракты должны соблюдаться, но Уругваю нужны перемены. Мне кажется, что «Маэстро» входит в пятерку самых влиятельных людей уругвайского футбола. При всем уважении к тому, что очевидно есть в списке с Обдулио Варелой. Но де Табарес, например, выиграл Кубок Америки с Уругваем, Либертадорес с Пеньяролем в 87 ′, он сделал отличную карьеру тренера за рубежом, в Аргентине, в Италии, он возглавил «Милан», то есть речь идет о другой лиге», - добавил он.

С изменением поглощения уругвайской команды они одержали две важные победы против Парагвай в Асунсьоне (1-0) и Венесуэла в Монтевидео (4-1), что позволило им вернуться в борьбе за квоту на чемпионат мира. Все будет определено в ближайшие дни.

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