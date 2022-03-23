Перу против Уругвая: для просмотра матча на трассе Magic Water Circuit будут установлены 3 гигантских экрана

Несомненно, матч между Перу и Уругваем станет важной встречей в стремлении национальной команды напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, то, что знают фанаты бело-красных, которые с нетерпением ждут трансляции матча, который состоится в Монтевидео. Поэтому в этот четверг, 24 марта, на трассе Magic Water Circuit пройдет перуанский фестиваль болельщиков, где игра будет транслироваться в прямом эфире и на трех гигантских экранах.

Столичный муниципалитет Лимы объявил, что болельщики смогут присутствовать с 14 до 22 часов, в качестве прелюдии к трансляции состоится музыкальное и анимационное шоу, а также розыгрыш футболок с автографами игроков сборной.

Три гигантских экрана, на которых можно увидеть Перу против Уругвая, будут расположены в районе Тангуис. Вход для пешеходов осуществляется через ворота 3A, а въезд для транспортных средств - через ворота 5A.

Они также указали, что посетители смогут весело провести время с различными играми, такими как «Прыгай как капи», «Футбольная сетка», «Футбольный бассейн», «Цель болельщика» и другие.

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД В ЗОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ

С другой стороны, перуанская фан-вечеринка также пройдет в одиннадцати зональных клубах, куда в этот четверг, 24 марта и вторник, 29 марта, люди в бело-красной футболке смогут войти бесплатно.

Участники могут поиграть в спортивные плиты, приготовить вкусный обед в гриль-зонах, покататься на лошадях или лодках по лагунам, посетить животных на мини-фермах и мини-зоопарках, среди прочего, в зависимости от места проведения. Рабочее время: с 6:45 до 18:00.

Стоит отметить, что 24 марта также четверг лап, поэтому они могут прийти со своими домашними животными на прогулку на свежем воздухе.

ДАТА 17 ПЛЕЙ-ОФФ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ:

24 МАРТА (перуанское время)

- 18:30 Уругвай против Перу

Стадион Сентенарио, Монтевидео

- 18:30, Колумбия против Боливии

Метрополитен (Барранкилья)

- 18:30, Бразилия против Чили (Рио-де-Жанейро)

Стадион Арена Фонте Нова, Сальвадор

- 18:30, Парагвай против Эквадора

Стадион Антонио Аранда, Сьюдад-дель-Эсте

25 МАРТА

- 18:30 Аргентина против Венесуэлы

Стадион Монументаль, Буэнос-Айрес

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ МЕЖДУ ПЕРУ И УРУГВАЕМ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

Вот как наша команда действовала в последних матчах против «Чарруаса»:

Катар Чемпионат мира 2022: Перу - Уругвай 1:1

Чемпионат мира по футболу Россия 2018: Перу - Уругвай 2:1

Чемпионат мира по футболу Россия 2018: Уругвай - Перу 1:0

Чемпионат мира Бразилия 2014: Перу 1-2 Уругвай

Чемпионат мира Бразилия 2014: Уругвай 4:2 Перу

Чемпионат мира по футболу 2010: Перу - Уругвай 1:0

Чемпионат мира по футболу 2010: Уругвай 6-0 Перу

Чемпионат мира в Германии 2006: Перу 0-0 Уругвай

Чемпионат мира в Германии 2006: Уругвай 1:3 Перу

Чемпионат мира по футболу 2002 между Кореей и Японией: Перу 0:2 Уругвай

ОДИННАДЦАТЬ, КОТОРЫЕ ГАРЕКА ПРОБОВАЛ В ПЕРУ

Педро Галлезе в воротах; Луис Авинкула, Кристиан Рамос, Александр Калленс, Мигель Трауко в защите; Ренато Тапия, Йошимар Йотун и Серхио Пенья за рулем; нападающими станут Кристиан Куэва, Андре Каррильо и Джанлука Лападула. Это было одиннадцать, которые Рикардо Гарека отправил утром во вторник, 22 марта.

Сомнения были Карлос Самбрано или центральный защитник Альянсы Лима, но «Кайзер» проявил дискомфорт и тренировался дифференцированно. У защитника болит бедро от удара, который он перенес в суперклассике против Ривер Плейт в минувшее воскресенье.

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