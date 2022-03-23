Жители Испании открывают двери для украинских беженцев

ГИССОНА, Испания (AP) — В то время как миллионы украинцев, спасающихся от бомб и пуль на своей земле, ищут убежища в Западной Европе, мало кто из них чувствует себя так желанно, как в испанском городке, известном как «Маленькая Украина».

Еще до вторжения российских танков в Украину в прошлом месяце каждый седьмой житель Гиссоны имел украинские корни.

Население Гиссоны более чем удвоилось до 7500 жителей и привлекло множество иностранцев, в том числе украинцев, после открытия супермаркета в этом районе два десятилетия назад.

Более 3,5 миллиона человек уже покинули Украину с момента российского вторжения. Беженцы находят убежище в небольших сообществах по всей Европе, где живут друзья и семья.

В Гиссоне беженцы живут не только у родственников. Все население солидарно с ними и пытается им помочь.

Мигель Джулия, местный купец, выставил на продажу пустую квартиру в деревне. Он говорит, что у него много украинских друзей и что, когда двоюродный брат украинской семьи беженцев попросил его о помощи, он разрешил им остаться в квартире до тех пор, пока они не смогут вернуться в свою страну.

«Мы переживаем трудные, плохие времена, видя, как они приходят, и какие истории они рассказывают», — говорит Джулия.

Ее квартиру сейчас занимают Алена Грикун, 44-летняя швея из Киева, ее дочь-подросток и малолетний сын.

«Мой муж остался в Киеве. Он водит машину скорой помощи и перевозит раненых и больных во время вторжения», — сказал Грикун. «Я очень горжусь тем, что я украинец».

Пропали также мать и бабушка Грикуна. Никто из них не был физически готов совершить 2500-километровый (1500 миль) путь из одного конца Европы в другой.

Власти Гиссоны, расположенной на северо-востоке Испании, в Каталонии, стремятся предотвратить появление гетто и помочь иностранным рабочим интегрироваться в общество.

Многие окна и балконы деревенских зданий, включая здание муниципалитета, украшены украинским флагом и антивоенными плакатами.

На данный момент в Гиссону прибыло более 200 украинских беженцев, часть из 25 000, которые получила Испания.

«Мы полностью поддерживаем их. Они чувствуют себя защищенными», — говорит 67-летняя пенсионерка Мария Анхелес Лопес. «Мы все стараемся помогать им и сопровождать их. Чтобы проявить солидарность с ними».

С начала войны десятки местных жителей и беженцев работали на складе в Гиссоне, упаковывая продукты питания, лекарства, одежду, одеяла и игрушки для отправки в Украину.

Среди волонтеров — Алина Слободянюк, которая приехала в город три года назад со своими детьми-подростками Максимом и Яной.

Они жили в промышленном городе Днепр на Украине, где она была руководителем по связям с общественностью в крупном банке. Она развелась. Ее бывший муж — военный.

Большая часть его семьи, включая родителей, брата и сестру, осталась в Украине. Он говорит, что общается с ними каждый день, что семья предпочла остаться в надежде, что война скоро закончится.

«Это было непростое решение, потому что я люблю свою страну, я очень люблю ее», — сказал Слободянюк. «Но я боюсь того, что может случиться с моими детьми».

Испанское правительство одним из первых в Европе мобилизовалось для борьбы с волной украинских беженцев. Среди временных мер, которые были приняты, было предоставление им разрешения на временное проживание и работу в течение 24 часов.

Беженцы имеют доступ к услугам общественного здравоохранения, скидкам на лекарства и бесплатному образованию, а также к другим льготам.

По данным переписи 2021 года, в прошлом году в Испании проживало около 115 000 украинцев.

Нетворкинг между украинцами облегчает их переселение в другие части Европы. В деревне на итальянских Апеннинах, в часе езды от Рима, двое украинцев, сбежавших со своими детьми, смогли поселиться благодаря семейным узам и паре из этого района.

30-летняя Таня и 33-летняя Катя сбежали из Львова за несколько дней до начала войны, оставив своих мужей. Это дочь и невестка Галины, украинки из итальянской деревни Бельмонте-Сабино.

Галина присматривала за свекровью владельца отеля, в котором теперь проживают две женщины и их дети.

«Мы очень рады. У итальянцев большое сердце», — сказала Таня.

Женщины попросили не называть их полными именами, опасаясь репрессий против их семей в их стране.

___

Барри Хаттон сотрудничал в этом офисе из Лиссабона.