Палестинцы из Газы меняют учебу на работу в Израиле

Когда Хусейн получил разрешение на работу в Израиль, этот палестинец из Газы ни на секунду не раздумывая прервал дорогостоящую учебу, которую он собирался закончить, чтобы, наконец, заработать на жизнь.

Возможность работать за пределами этого анклава, заблокированного Израилем с 2007 года, как будто «передо мной открывались врата рая», говорит молодой человек, который получил степень магистра по связям с общественностью на бедной палестинской территории.

«Я не работал годами и у меня есть долги в 3500 долларов, чтобы оплатить учебу», - добавляет этот отец троих, который предпочитает скрывать свою фамилию, потому что чувствует, как и другим, стыдно за то, что ему приходится устраиваться на небольшую работу в Израиле, чтобы зарабатывать на жизнь.

Выйдя из учебных классов университета в городе Газа несколько месяцев назад, Хусейн стал курьером в Яфе, районе Тель-Авива. Для него эта работа - возможность улучшить доходы своей семьи, а затем возобновить учебу.

В секторе Газа, крошечной территории с населением более 2 миллионов человек, потрясенной войнами, уровень бедности составляет почти 60 процентов, а эндемическая безработица — около 50 процентов.

Согласно официальным данным, доход на душу населения составляет около 1400 долларов в год.

40-летний Махмуд был принят на работу в ресторан в Герцлии, прибрежном городе к северу от Тель-Авива, после нескольких лет работы в международных организациях в Газе, которые являются одними из самых востребованных работодателей из-за высокой заработной платы.

- Реапертура -

Его степень в области социальной работы бесполезна ему в учреждении, где он работает сейчас.

Но работая много дополнительных часов, этот отец троих детей может зарабатывать до 550 шекелей (170 долларов) в день, в дополнение к питанию и проживанию, что далеко не соответствует стандартам Газы.

В Израиле большинство рабочих Газы зарабатывают от 250 до 700 шекелей (от 78 до 218 долларов) в сельском хозяйстве и строительстве, что намного больше, чем они зарабатывают в секторе, хотя и без социального обеспечения.

После блокады Израилем Газы, когда исламистское движение ХАМАС захватило сектор Газа, «больше нет рабочих мест», сожалеет Махмуд.

До 2007 года и израильской блокады около 120 000 жителей Газы работали в Израиле.

В 2019 году Израиль возобновил выдачу разрешений женатым мужчинам старше 26 лет, которые соответствуют определенным критериям безопасности.

В последние месяцы, после почти полутора лет закрытия пограничного перехода Эрез на севере Газы из-за коронавируса, израильские власти выдали 12 000 разрешений, большинство из которых продлевается на шесть месяцев.

С тех пор стоянка контрольного перехода Эрез, между Газой и Израилем, была заполнена такси и микроавтобусами, ожидающими их.

- Без социальной защиты —

Президент профсоюза трудящихся Газы Сами аль-Амси говорит, что Израиль может предоставить разрешения большему числу палестинцев в этом анклаве в ближайшем будущем. Хотя он видит в этом хорошую новость, он также призывает к тому, чтобы социальная защита была гарантирована в контрактах.

В настоящее время жители Газы застрахованы от несчастных случаев только в том случае, если их работодатель соглашается оплатить страховку, что случается редко, говорит израильская организация Kav LaoVed, которая помогает этой группе.

Несколько недель назад Газати был сбит автомобилем на его работе в Израиле. Но «его семья не получила никакой компенсации», сожалеет Аль Амси.

Но это не пугает Адхама, 35-летнего мужчину с тремя дипломами в области здравоохранения и информатики. «У меня нет никаких требований, я мог бы работать в ресторане, супермаркете или на фабрике», - говорит он.

Не сомневается и Абу Одай, который недавно подал заявление на получение разрешения.

«Я проработал 15 лет в качестве внештатного журналиста», — говорит этот 38-летний фотожурналист, который предпочитает баллотироваться под псевдонимом. «Но я не получаю достойного дохода, кроме случаев, когда идет война», - добавляет он.

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