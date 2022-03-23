Оскар 2022: какие фильмы получили наибольшее количество наград в кино

В это воскресенье, 27 марта, состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар». Церемония организована Академией кинематографических искусств и наук и пройдет в театре Долби в Лос-Анджелесе. Изначально церемония была назначена на 27 февраля, однако из-за увеличения числа случаев COVID-19, произошедшего в начале года, было решено перенести ее на этот месяц.

Известно, что эти награды считаются своего рода стержнем, когда речь идет о качестве фильмов, поскольку большинство зрителей руководствуются номинациями или наградами, которые получил фильм, чтобы считать его хорошим или рекомендовать его тому, кто его не видел.

Поэтому мы расскажем, какие фильмы получили больше всего Оскаров в истории. Вероятно, вы уже видели некоторые из этих лент или вам будет предложено посмотреть их после того, как вы узнаете, сколько наград они получили.

САМЫЕ НАГРАЖДЕННЫЕ ФИЛЬМЫ В КИНО

На данный момент есть три фильма, которые получили звание самых награжденных фильмов в истории, поскольку ни одному другому не удалось получить такое же количество наград за одну ночь, а именно: «Бен Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), каждый фильм получил в общей сложности 11 статуэток.

БЕН ГУР (1959) — 11 ОСКАР

Этот фильм рассказывает историю Иуды Бен-Гура, которого сыграл актер Чарльз Хестон, который был сыном знатной семьи в Иерусалиме, которая вступила в конфликт с Римом, когда его обвинили в угрозе жизни римского губернатора.

Именно Уильям Уайдер снял фильм, который почти вошел в историю как фильм с наибольшим количеством наград и получил статуэтку во всех категориях, за которые она была номинирована. Единственная категория, которую он не выиграл, была категория «Лучший сценарий». Точно так же он считается одним из классиков кино и одним из лучших фильмов XX века.

Он победил в категориях: лучший фильм, лучшая режиссура, лучший актер, лучший актер второго плана, дизайн костюмов, звук, монтаж, фотография, арт-режиссура, саундтрек и спецэффекты.

(Фото: архив)

ТИТАНИК (1997) — 11 ОСКАР

Джеймс Кэмерон является режиссером этого фильма, а также одним из самых награжденных «Оскаром» за эти годы, но, без сомнения, с «Титаником» он побил рекорды, поскольку это не только один из самых награжденных фильмов, но и один из самых номинированных фильмов в истории с 14 категориями.

Титаник также известен во всем мире как один из фильмов, который заработал больше всего в прокате на премьере. Романтический фильм, действие которого происходит на знаменитой трансатлантической трассе, стал классикой, которой до сих пор наслаждаются молодые и старые, несмотря на то, что с момента его премьеры прошло более 20 лет.

Он выиграл статуэтку в категориях: лучший фильм, лучшая режиссура, арт-режиссура, фотография, костюмы, звук, монтаж, песня, саундтрек, монтаж звука и визуальные эффекты.

(Фото: архив)

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ (2003) — 11 ОСКАРОВ

Это была последняя часть игровой трилогии, а также та, которая была признана одним из самых рейтинговых фильмов в истории. Кроме того, это единственный фэнтези-фильм, которому удалось победить в категории «Лучший фильм».

Фильм является адаптацией работы Дж.Р.Р. Токина режиссера Питера Джексона и считается одним из фильмов, которые не стареют, несмотря на прошедшие годы.

Он получил награду в категориях: лучший фильм, лучшая режиссура, лучший адаптированный сценарий, саундтрек, оригинальная песня, звук, визуальные эффекты, художественное руководство, грим, костюмы и монтаж.

(Фото: архив)

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