Орбан просит Брюссель снять блокаду средств для помощи беженцам

Будапешт, 23 марта Венгрия призвала Европейскую комиссию (ЕК) снять блокаду фондов восстановления после пандемии, введенных в отношении Будапешта из-за его авторитарного дрейфа, чтобы использовать эти деньги для помощи беженцам из Украины. В письме, направленном председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, премьер-министр Венгрии, ультранационалист Виктор Орбан, напоминает, что около 450 тысяч украинских беженцев до сих пор прибыли в его страну с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Венгрия «только просит как можно скорее получить эффективный доступ к выделенным ей средствам», пишет Орбан в письме от 18 марта, опубликованном сегодня экономическим порталом Pénzcentrum. Из 800 миллиардов евро Механизма восстановления и устойчивости, Общественного фонда для восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом, Венгрия имеет право на 7 миллиардов евро. Но эти деньги блокируются до тех пор, пока правительство Орбана не отступит от нарушений принципов, на которых основан Европейский союз (ЕС), таких как свобода прессы и права меньшинств, особенно сообщества ЛБТБ+. Венгрия, которая готовится к выборам в законодательные органы 3 апреля, имеет несколько дел, открытых Брюсселем, чтобы считать, что эти и другие проблемы подрывают верховенство закона. Брюссель предупредил в конце 2021 года, что вряд ли сможет временно принять планы восстановления таких стран, как Венгрия и Польша, которые имеют открытые дела в Брюсселе из-за проблем с соблюдением верховенства закона. Переговоры зашли в тупик в прошлом году, в частности, из-за отсутствия прозрачности тендерной системы и рисков коррупции в Венгрии, хотя ни одна из сторон официально не подтвердила этого. В своем письме Орбан просил сделать распределение средств более гибким, чтобы иметь возможность использовать их в нынешнем кризисе с беженцами. «Война в Украине — беспрецедентный вызов» для стран-членов ЕС. «В такой кризисной ситуации важно сохранить единство ЕС и общую ответственность», — говорит премьер-министр. Хотя ответ Брюсселя неизвестен, цифровая ежедневная газета 444.hu, основываясь на анонимных источниках, утверждает, что ЕС согласится только на часть фондов рекуперации, которые будут использоваться для снижения зависимости от российского газа, которая в случае Венгрии составляет более 90%. ШЕФ мин/вт/мдж