Новая Зеландия ослабляет обязательный характер вакцины против covid-19

Сидней (Австралия), 23 марта Новая Зеландия отзовет со следующего месяца обязательные вакцины против covid-19, за некоторыми исключениями, среди других мер по ослаблению, которые реагируют на снижение числа инфекций омикронным вариантом, объявила в эту среду премьер-министр Джасинда Ардерн. С 5 апреля работники сектора образования, вооруженных сил и полиции не будут нуждаться в вакцинации, а населению не нужно будет предъявлять свидетельства о вакцинации от COVID-19 с этой даты для доступа в рестораны, кафе и другие предприятия. Согласно заявлению Ардерна, вакцины будут обязательными только для медицинских работников, домов престарелых, тюрем и работников пограничного контроля. Новая Зеландия также отменила обязательное использование масок на открытом воздухе, устранила ограничения на максимальное количество людей, встречающихся на открытом воздухе, а также определила, что максимальная вместимость в закрытых помещениях составит 200 вместо 100, и что QR-коды являются необязательными для бизнеса. Президент правительства лейбористов, которое ввело одну из самых строгих политик в мире против COVID-19 со строгими ограничениями и закрытием границ, сохранит свою систему оповещения и управления здравоохранением, аналогичную светофору. «Данные показывают, что мы выходим из пика омикрона. Случаи заболевания в Окленде (самом густонаселенном городе Новой Зеландии) значительно сокращаются, и в начале апреля ожидается снижение в стране», - говорится в заявлении Ардерна, оправдывая смягчение мер против пандемии. Океанская страна, правительству которой аплодировали за первоначальное лечение COVID-19, сообщила в среду о 20 130 инфекциях, в результате чего с начала пандемии накопилось не менее 538,39 инфекций и 184 случая смерти, хотя эксперты, которых цитирует Ардерн, считают, что реальная цифра, вероятно, составляет около 1,7 миллион. Новая Зеландия, в которой в январе было зарегистрировано менее сотни ежедневных случаев заболевания COVID-19 и вакцинировала 96 процентов целевой группы населения двумя дозами, была ареной в период с февраля по начало марта протеста против вакцин перед парламентом Веллингтона. В середине этого месяца правительство Новой Зеландии объявило о начале поэтапного открытия своих границ для туристов из безвизовых стран с мая по октябрь.