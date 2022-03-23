Электростанция на природном газе построена в Панаме с инвестициями в 1 миллиард долларов США

Международная энергетическая группа начала во вторник в Панаме строительство электростанции, которая будет работать на природном газе, с инвестициями в размере 1 миллиарда долларов, заявил президент Лаурентино Кортисо, который отметил «стратегические» инвестиции.

«Он представляет собой экономическую инъекцию в нашу страну и имеет стратегическое значение для будущего нашей энергетической матрицы. Инвестиции в размере 1 миллиарда долларов, которые позволят создать более 3000 прямых рабочих мест и тысячи косвенных рабочих мест», - сказал правитель, участвовавший в церемонии начала работы.

Генератор Гатун построен на острове Телферс, в провинции Колон, Панамский Карибский бассейн, и сможет производить 670 мегаватт. Он должен начать работу в начале 2024 года.

Проект управляется Gas Panama Energy Group, состоящей из лондонской фирмы InterEnergy Group с 51% акций и американской дочерней компании AES Panama (49%). Обе фирмы уже работают в стране в области производства электроэнергии.

«Электростанция в Гатуне будет способствовать стабилизации тарифа на электроэнергию, что позволит в будущем значительно снизить стоимость», — сказал Кортизо.

Новый проект заменит тепловые электростанции, которые уже были удалены из панамской электросистемы, в плане перехода к чистой и эффективной энергетической матрице для достижения цели углеродной нейтральности к 2050 году, пояснило правительство.

По данным Латиноамериканской энергетической организации, в 2020 году 75% производства электроэнергии в Панаме производилось из возобновляемых источников, в основном гидроэлектростанций, на долю которой приходилось 27 стран региона.

бур-мав/рср