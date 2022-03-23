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вторник 22 март 2022
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Россия

Угроза Натанаэль Кано после драки на вечеринке

Знаменитый певец из corridos tumbados объяснил, что отреагировал только на нападение, хотя некоторые из его поклонников поддерживали его, были и те, кто критиковал тот факт, что он присоединился к насилию

Newsroom Infobae

22 март 2022

В последние выходные марта стала вирусной запись, в которой Натанаэль Кано бросил контейнер с жареной едой во время вечеринки, чтобы якобы защитить себя, но это действие вызвало большую потасовку на встрече, которую несколько молодых людей провели в ночном клубе в Соноре.

Впоследствии певец опубликовал серию историй в своем аккаунте в Instagram, где рассказывал обо всем произошедшем, показывал ушибленные кулаки своих друзей, сожалел, что это не он «сломал мать*», мальчик, инициировавший агрессию, и даже бросал ему серию угроз, поскольку он ждал его на выходе из заведения, но тот убежал.

В своих различных временных рассказах интерпретатор таких песен, как Amor Tumbado и Porte exuberante, выражал следующее: «Я нахожусь в Соноре, на своей земле со всеми моими друзьями, и вдруг он превращает его в пед* вато. Спроси его, как поступил этот глупый парень. Мы сломали всю его чертову мать! И я ждала его на выходе, но он так и не вышел, он пошел вдоль пляжа, но везде, где я тебя вижу. Есть записанные видео».

(Фото: TikTok)
(Фото: TikTok)

Натанаэль также послал угрожающее сообщение и заверил, что он и его группа друзей снова предпримут меры против группы мальчиков, которые начали проблему, ближе к концу их рассказов он назвал их «cholos», не уточнив, что он имел в виду, в частности:

Инцидент даже привел к тому, что один человек упал в бассейн ресторана, и некоторые молодые женщины начали отходить от проблемы, чтобы не пострадать, быстро пришла безопасность бизнеса и сдерживала некоторых из участников, чтобы остановить драку.

(Фото: TikTok)
(Фото: TikTok)

Хотя нет ни одной версии того, что произошло, известно, что конфликт возник не из-за какой-то музыкальной разницы, по словам известного певца corridos tumbados, он просто хотел приятно провести ночь со своими друзьями и отреагировал на атаку.

Видео событий было распространено в различных сетях, таких как TikTok и Instagram, как и его ответ на события, хотя многие поклонники Натанаэля Кано поддержали певца и поблагодарили за то, что он не пострадал, некоторые из его зрителей также критиковали за то, что он участвовал в потасовке вместо сохранения спокойствие.

С другой стороны, были те, кто отнесся к ситуации с юмором и даже внес некоторые правки в видео боя с забавными аудиозаписями TikTok; пока нет сообщений о серьезных травмах.

(Фото: TikTok)
(Фото: TikTok)

У 20-летнего уже были другие споры, потому что в конце 2021 года он якобы позировал с огнестрельным оружием в видеоролике в Instagram и развязал волну критики «за свою жизнь излишеств». В связи с этим Натанаэль Кано написала сообщение для СМИ, сделала скриншот некоторых журналистских заметок, написанных на эту тему, и раскритиковала их освещение. Он даже утверждал, что концерты, которые он предлагал в BB Auditorium, где у него был аншлаг, не распространялись.

«Один из них - морро, и он стоит петуха, как я скажу им, бууу. Но они не говорят об отъезде матери, который мы подарили зрительному залу на два дня. Благодарен моим людям из прошлого CDMX», — написал певец Amor tumbado.

Именно через свой профиль в Instagram он опубликовал запись, где сказал: «Они забывают, куда идут, до гранди*». В машине, где он ехал, находилась остальная часть рабочей команды Натаэля Кано. Все наслаждались музыкой и городским пейзажем, которые предлагает Мехико.

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