Миллионеры будут стремиться продлить свою победную серию против Медельина

Bogotá. Marzo 6 del 2022. SantaFe enfrenta a Millonarios en juego válido por la décima fecha de la liga BetPlay Dimayor 2022 en el estadío Nemesio Camacho el Campin. (Colprensa - Sergio Acero)

Команда Альберто Гамеро сегодня находится в столице Антиокии, где встретится с Депортиво Индепендьенте Медельин в 12-м туре турнира по апертуре BetPlay League. Команда победила Онсе Калдаса с малейшей разницей, со счетом Даниэля Руиса, и уже имеет 26 очков. Со своей стороны, Подеросо также выиграл свою последнюю игру против América de Cali, в качестве посетителя, и находится на седьмом месте.

Помимо этого, настоящее обоих наборов отличается. Посетители будут стремиться продлить свою серию побед, а местные жители стремятся занять четвертое место в турнирной таблице. Альбиазулы восстановились после выбытия из Кубка Либертадорес против Флуминенсе и продолжали набирать очки в лиге. После их отъезда с континентального турнира их шесть выиграли у Индепендьенте Санта-Фе и вышеупомянутого Онсе Калдаса. Они стремятся получить больше очков, чтобы утвердиться в лидерах и первыми пройти в финальные хоум-раны.

Гамеро отметил на пресс-конференции достоинства соперничающей команды по очереди и подчеркнул, что большое давление будет важно, чтобы остановить быстрые старты группы, которую обычно берет Медельин. Он заверил, что его команда не откажется от своего стиля и будет стремиться одержать верх в доминировании мяча и владении мячом. Вы не сможете рассчитывать на вратаря Альваро Монтеро или защитника Хуана Пабло Варгаса, которых его команды вызвали на эту дату нокаута. Первый будет с Колумбией, а второй — с Коста-Рикой. Вместо этого могут появиться Хуан Морено и Хосе Куэну.

Возвращение Давида Макалистера Силвы позволит команде восстановить мобильность, которую они потеряли в предыдущем матче, но они пока не смогут рассчитывать на Андреса Фелипе Романа, который еще не разрешил свою контрактную ситуацию, или Омара Бертеля, который все еще восстанавливается после травмы. Возможная линейка миллионеров будет такой:

Хуан Морено; Андрес Мурильо, Андрес Линас, Хосе Куэну, Элвис Перлаза; Стивен Вега, Ларри Васкес, Даниэль Руис, Дэвид Сильва, Эдуардо Соса и Диего Эрасо.

Медельин может сформироваться следующим образом:

Андрес Москера Мармолехо; Хуан Гильермо Арболеда, Виктор Морено, Андрес Кадавид, Герман Гутьеррес; Дэвид Лоайса, Хавьер Мендес, Жан Пинеда, Андрес Рикаурте, Хуан Дэвид Москера; Дибер Камбиндо.

Красная команда Антиокии проиграла всего в одном из 14 последних домашних матчей в Первом дивизионе против Мильонариоса (шесть побед, семь ничьих). Последний матч закончился безголевым.

Команда во главе с Хулио Комесаньей не сможет рассчитывать на Адриана Арреги из-за накопления желтых карточек или на Владимира Эрнандеса из-за физического дискомфорта. Тот же случай с Лучано Понсом. Команда Antioquian не добавляет ничьей после 11 игр, сыгранных до сих пор в лиге. Для них шесть побед и пять поражений. IMD может выиграть шесть домашних побед впервые с середины 2016 года. Это будет тяжелое испытание для обеих команд, у каждой из которых разные мотивы, и они надеются защитить их.

Матч начнется в 20:15 на стадионе Атанасио Жирардо и будет транслироваться на Win Sports.





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