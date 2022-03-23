Михарес споет гимн Мексики против США

Подготовка к заключительному дню восьмиугольного Конкакафа уже готовится, и поклонникам постепенно раскрываются подробности. Национальная сборная Мексики примет своего коллегу из США в одном из самых важных матчей для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
А одним из гостей мероприятия станет Мануэль Михарес. Мексиканский певец будет исполнять национальный гимн перед матчем. Через социальные сети Tri поделился с болельщиками удивлением, что переводчик Si me будет отвечать за национальные награды на стадионе «Ацтека».
Об этом объявила команда Aztec:
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