Михарес споет гимн Мексики против США

Подготовка к заключительному дню восьмиугольного Конкакафа уже готовится, и поклонникам постепенно раскрываются подробности. Национальная сборная Мексики примет своего коллегу из США в одном из самых важных матчей для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

А одним из гостей мероприятия станет Мануэль Михарес. Мексиканский певец будет исполнять национальный гимн перед матчем. Через социальные сети Tri поделился с болельщиками удивлением, что переводчик Si me будет отвечать за национальные награды на стадионе «Ацтека».

Об этом объявила команда Aztec:

Мануэль Михарес споет гимн в матче между Мексикой и США (Фото: Twitter/ @miseleccionmx)





*Информация в разработке