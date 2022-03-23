Лилли Теллес, сенатор от Партии национального действия (PAN), в очередной раз набросилась на президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), предупредив его что на следующий шестилетний срок будут приняты репрессивные меры против правительств Венесуэлы, Кубы и России - это, исходя из предположения, что один из представителей оппозиции одержит победу на президентских выборах 2024 года.

Таким образом, заявил он в своем аккаунте в Twitter, примеру стран с «верховенством закона и свободы», таких как Канада, будет последовать. Он также одобрил обязательство отстранить «прокаженных» от власти, имея в виду тех, кто поддерживает главу исполнительной власти, который выразил согласие с правительствами, которые Теллез назвал «диктатурами».

Заявление la blanquiazul произошло после того, как Андрес Мануэль проецировал один из своих твитов, в котором он обещал сделать Новый Аэропорт — это международный аэропорт Мексики (NAIM), который планировалось построить на озере Тескоко.

(Фото: скриншот)

В публикации от 22 марта журналист также пообещал, что первым пунктом назначения первого рейса NAIM станет Канада как «символ стремления к безопасной стране». На это Лопес Обрадор ответил с улыбкой на лице:

«При всем уважении к канадцам, таким как Мексика, нет двух».

Это, в соответствии с ответом Табаскеньо на нападения, которым подверглось его правительство после объявления озера Тескоко природным охраняемым районом (АНП) - как было решено в ходе консультаций, которые также проголосовали за строительство Фелипе Анхелеса (AIFA).

Следует напомнить, что незадолго до наступления шестилетнего периода Моренисты было проведено не имеющее обязательной силы демократическое мероприятие, в результате которого большинство голосов было направлено на строительство двух взлетно-посадочных полос в Санта-Люсии в дополнение к деятельности Международной ассоциации Мехико Аэропорт (AICM).

(Фото: REUTERS/Президентство Мексики)

Со своей стороны, в твите от 23 марта упоминается позиция, которую AMLO выражала или продемонстрировала перед лицом ситуаций, связанных с этими странами, таких как вторжение России в Украину.

Дело в том, что мексиканское правительство, как и Андрес Мануэль, неохотно осуждало ввод российской армии на украинскую территорию; решение, которое вскоре после этого была исправлена канцлером Марсело Эбрардом, который также призвал к прекращению военных действий сил российской федерация.

Но даже несмотря на осуждение и неприятие Табаскеньо «любого рода вторжения», Лопес Обрадор отрицает, что Мексика применяет санкции против России, как это сделали другие страны, компании и даже организации.

Кроме того, он заявил, что осуществление этой политики не входит в обязанность мексиканского правительства, поскольку, по его словам, наилучший способ сотрудничества в конфликте - это «поощрение диалога», а не «привлечение внимания».

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