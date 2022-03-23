Банковская конвенция Мексики возвращается после коронавируса для борьбы с новыми кризисами

Мехико, 23 марта Ежегодный съезд Мексиканской банковской ассоциации (ABM) лично возвращается в Акапулько после кризиса пандемии, но под сенью новых вызовов, таких как вторжение России в Украину, самая высокая инфляция в стране за 20 лет и продажа Ситибанамекс. Банковская конвенция № 85 соберет в этот четверг и пятницу около 50 учреждений из высшего финансового сектора в своей традиционной штаб-квартире в Акапулько, где также будут участвовать такие власти, как президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и новый управляющий Банка Мексики Виктория Родригес посещать. «Все готово принять лично и виртуально банки, власти, СМИ, студенты и общественность, чтобы выслушать важные послания этой 85-й банковской конвенции», - объявил в своих официальных сетях Дэниел Беккер, вступивший в должность президента ПРО год назад. ПАНДЕМИЯ ПРЕОДОЛЕНА? Конвенция по ПРО привлекла внимание 12 и 13 марта 2020 года, когда она стала одним из последних массовых событий в начале пандемии на фоне черных дней для мексиканского песо и Мексиканской фондовой биржи (BMV). В том году кризис оставил Мексику с историческим сокращением ВВП на 8,2%, который в 2021 году вырос только на 4,8%, что ниже латиноамериканских аналогов и ожиданий правительства в 6%. Согласно последнему исследованию Banco de México, к 2022 году частный сектор снизил прогноз роста до 2%, но Беккер защитил «фундаментальную роль» частного банкинга в восстановлении экономики. «Банковское дело обычно растет в два раза по сравнению с ВВП и может помочь от 0,5% до 1% валового внутреннего продукта. Другими словами, в банковской сфере мы стремимся и выполняем свою работу ответственно и без ошибок», — сказал Беккер в беседе с Banorte bank в среду. ВОЙНА В УКРАИНЕ И ИНФЛЯЦИЯ Беккер также признал «вызовами на пути» «военного конфликта» в Украине и «шоков предложения, вызванных инфляцией». Годовые темпы общей инфляции выросли до 7,28% в феврале, поэтому они остаются на самом высоком уровне за два десятилетия перед лицом опасений вторжения в Россию, которое замедлило рост цен. Кроме того, Беккер заявил в среду, что «рост цены на баррель нефти снова продолжается, которая сегодня растет почти на 4%, создавая нервозность по поводу того, что инфляция будет продолжаться дольше, чем ожидалось». ПРОДАЖА СИТИБАНАМЕКС Руководство мексиканских банков также встретится на фоне растущей борьбы за приобретение Мексиканского национального банка (Banamex) после того, как американская CitiGroup объявила о его продаже в январе прошлого года. Карлос Хэнк, президент Banorte, одного из крупнейших банков мексиканского происхождения, объявил во вторник, что рассматривает возможность покупки Banamex и призвал бизнесменов и мексиканскую общественность воспользоваться «этой исторической возможностью для укрепления национальных банков». Банк повторил заявление Лопеса Обрадора, который в январе призвал «Банамекс вернуться в Мексику», выразив свое предпочтение мексиканскому покупателю, такому как Карлос Слим из Grupo Inbursa, Рикардо Салинас Плиего из Banco Azteca и Хэнк из самого Банорте.