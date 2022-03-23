Карта выборов 2022 года в Тамаулипасе: что поставлено на карту

Тамаулипас, как и пять других штатов, возобновит губернаторство 5 июня; после большой критики, а также процессов беззакония, которым подвергся нынешний местный президент Франсиско Гарсия Кабеса де Вака в прошлом году.

Штат, базирующийся в Национальном институте статистики и географии (INEGI), насчитывает 3 527 735 жителей, из которых 2 738 954 зарегистрированы в реестре Национального избирательного института (НИС) на основании отсечки 31 января, и они смогут воспользоваться своим правом голоса.

Кроме того, как и в Агуаскальентесе, электронное голосование будет разрешено впервые. Таким образом, в 43 муниципалитетах образования будет размещено около 4795 ящиков.

Они будут кандидатами в правительство Тамаулипаса (Фото: правительство Тамаулипаса/Twitter/ @Dr_AVillarreal/@Arturodiezgtzn)

Чтобы возобновить власть в Тамаулипасе, Партия национального действия (PAN) решила объединиться с Институционно-революционной партией (PRI) и Партией демократической революции (PRD), чтобы сформировать коалицию «Пойдем за Тамаулипас», которую возглавит Сезар Верастеги, «Трюк».

Хотя Movimiento Ciudadano (MC) не изменило свою стратегию одиночества в шести образованиях, которые будут обновлять исполнительную власть и назначать бывшего муниципального президента Сьюдад-Виктории, Артуро Диас Гутьеррес, в качестве своего кандидата на этот 2022 год.

Наконец, Движение за национальное возрождение (Морена) решило вступить в союз с Лейбористской партией (ПТ) и Партией зеленых экологов Мексики (ПВЭМ) под названием Juntos Hacemos Historia, с тем чтобы получить еще одну местную администрацию из рук сенатора, получившего лицензию, Америко Вильярреал.

Маки Эстер Ортис оспорила кандидатуру Америко Вильярреала (Фото: Twitter/ @LillyTellez/@NuestrasNot)

Однако 16 марта бывший сенатор Маки Эстер Ортис Домингес подала жалобу в избирательный трибунал штата Тамаулипас ( Триелтам), чтобы оспорить избрание Национальной комиссии по честности и справедливости (CNHJ) Морены, учитывая, что не все аргументы в пользу выборов до единственной кандидатуры были соблюдены.

Несколько дней спустя судьи штата Тамаулипас определили, что Вильярерал Анайя по-прежнему является предварительным кандидатом в правительство; однако CNHJ было настоятельно рекомендовано вынести новое постановление, подробно объясняющее, какие моменты были приняты при выборе следующего кандидата.

Поэтому, прежде чем зарегистрировать Америко Вильярреал в качестве кандидата, Морена обязана представить новое решение об окончательных выборах института, которое не было доведено до сведения общественности.

Франсиско Гарсия Кабеса де Вака одержал победу в 2016 году (фотоискусство: Стив Аллен)

В настоящее время организацией управляет Франсиско Гарсия Кабеса де Вака, который одержал победу 5 июня 2016 года, набрав 721 049 голосов, что составляет 50,15% от общего числа голосов, поданных в этот день.

В то время как на втором месте оказался Балтазар Инохоса Очоа, представитель альянса «Во благо Тамаулипаса», состоящего из PRI, PVEM и PANAL, который набрал 517 619 голосов, что составило 36,03% от общего числа.

На третьем месте кандидат Гражданского движения Густаво Карденас Гутьеррес набрал 84 736 голосов, что означает 5,81%. В то время как на четвертом месте оказалась, значительно ниже, PRD, получив всего 17 324 голоса за Хорхе Освальдо Вальдеса Варгаса.

Последние годы шестилетнего срока Франсиско Гарсии Кабесы де Ваки были непростыми из-за выдвинутых против него обвинений (Фото: Куартоскуро)

Однако администрация все еще губернатора была ничем не простой, поскольку в конце июня 2020 года подразделение финансовой разведки (ПФР) представило жалоба на Гарсию Кабесу де Ваку, его мать, двух братьев, жену, тестя и двух других лиц» которые управляют двумя компаниями, одной сельской и одной недвижимостью, за предполагаемые преступления, такие как организованная преступность, отмывание денег и коррупция».

По мнению обвинения, местный президент отдавал бы предпочтение предполагаемым доходам от организованной преступности, поэтому было отмечено, что есть телефонные доказательства того, что он находится во владении Агентства США по борьбе с наркотиками (DEA), и подразделения финансовой разведки (FIU), которое предоставило доказательства против Кабеса де Вака за незаконное обогащение, утечку ресурсов и налоговое мошенничество.

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