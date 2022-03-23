Карта выборов 2022 года в Тамаулипасе: что поставлено на карту

Тамаулипас, как и пять других штатов, возобновит губернаторство 5 июня; после большой критики, а также процессов беззакония, которым подвергся нынешний местный президент Франсиско Гарсия Кабеса де Вака в прошлом году.
Штат, базирующийся в Национальном институте статистики и географии (INEGI), насчитывает 3 527 735 жителей, из которых 2 738 954 зарегистрированы в реестре Национального избирательного института (НИС) на основании отсечки 31 января, и они смогут воспользоваться своим правом голоса.
Кроме того, как и в Агуаскальентесе, электронное голосование будет разрешено впервые. Таким образом, в 43 муниципалитетах образования будет размещено около 4795 ящиков.
Чтобы возобновить власть в Тамаулипасе, Партия национального действия (PAN) решила объединиться с Институционно-революционной партией (PRI) и Партией демократической революции (PRD), чтобы сформировать коалицию «Пойдем за Тамаулипас», которую возглавит Сезар Верастеги, «Трюк».
Хотя Movimiento Ciudadano (MC) не изменило свою стратегию одиночества в шести образованиях, которые будут обновлять исполнительную власть и назначать бывшего муниципального президента Сьюдад-Виктории, Артуро Диас Гутьеррес, в качестве своего кандидата на этот 2022 год.
Наконец, Движение за национальное возрождение (Морена) решило вступить в союз с Лейбористской партией (ПТ) и Партией зеленых экологов Мексики (ПВЭМ) под названием Juntos Hacemos Historia, с тем чтобы получить еще одну местную администрацию из рук сенатора, получившего лицензию, Америко Вильярреал.
Однако 16 марта бывший сенатор Маки Эстер Ортис Домингес подала жалобу в избирательный трибунал штата Тамаулипас ( Триелтам), чтобы оспорить избрание Национальной комиссии по честности и справедливости (CNHJ) Морены, учитывая, что не все аргументы в пользу выборов до единственной кандидатуры были соблюдены.
Несколько дней спустя судьи штата Тамаулипас определили, что Вильярерал Анайя по-прежнему является предварительным кандидатом в правительство; однако CNHJ было настоятельно рекомендовано вынести новое постановление, подробно объясняющее, какие моменты были приняты при выборе следующего кандидата.
Поэтому, прежде чем зарегистрировать Америко Вильярреал в качестве кандидата, Морена обязана представить новое решение об окончательных выборах института, которое не было доведено до сведения общественности.
В настоящее время организацией управляет Франсиско Гарсия Кабеса де Вака, который одержал победу 5 июня 2016 года, набрав 721 049 голосов, что составляет 50,15% от общего числа голосов, поданных в этот день.
В то время как на втором месте оказался Балтазар Инохоса Очоа, представитель альянса «Во благо Тамаулипаса», состоящего из PRI, PVEM и PANAL, который набрал 517 619 голосов, что составило 36,03% от общего числа.
На третьем месте кандидат Гражданского движения Густаво Карденас Гутьеррес набрал 84 736 голосов, что означает 5,81%. В то время как на четвертом месте оказалась, значительно ниже, PRD, получив всего 17 324 голоса за Хорхе Освальдо Вальдеса Варгаса.
Однако администрация все еще губернатора была ничем не простой, поскольку в конце июня 2020 года подразделение финансовой разведки (ПФР) представило жалоба на Гарсию Кабесу де Ваку, его мать, двух братьев, жену, тестя и двух других лиц» которые управляют двумя компаниями, одной сельской и одной недвижимостью, за предполагаемые преступления, такие как организованная преступность, отмывание денег и коррупция».
По мнению обвинения, местный президент отдавал бы предпочтение предполагаемым доходам от организованной преступности, поэтому было отмечено, что есть телефонные доказательства того, что он находится во владении Агентства США по борьбе с наркотиками (DEA), и подразделения финансовой разведки (FIU), которое предоставило доказательства против Кабеса де Вака за незаконное обогащение, утечку ресурсов и налоговое мошенничество.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: