Либерал Алкмин вступает в Социалистическую партию и становится ближе к Луле

Бразилиа, 23 марта Либерал Жеральдо Алкмин вступил в Бразильскую социалистическую партию (ПСБ) в среду и приблизился к бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Силве, которого он, возможно, сможет сопровождать в формуле выборов в октябре следующего года. Лула, от Рабочей партии (ПТ) и явный фаворит на этих выборах, пока не подтвердил свою кандидатуру на пост президента, но никто этого не отрицает, и у него уже есть заявленная поддержка ПСБ и других формирований прогрессивной дуги. На самом деле, принимая участие в мероприятии, губернатор штата Пернамбуку Пауло Камара, важный ориентир PSB, сказал, что это формирование «объединено вокруг кандидатуры Лулы» и рассчитывает на то, что Алкмин построит «новый демократический проект», чтобы противостоять ультраправым президента Жаира Болсонару. Президент PT Глейзи Хоффманн также говорил о единстве «демократических и народных» сил, которые представляли Лулу на церемонии, и подчеркнул «важность» шага, предпринятого Алкмином «для будущего Бразилии», в явном кивке на его возможную кандидатуру на пост вице-президента. В свою очередь, Алкмин не упомянул об этом секрете открыто, но приветствовал решение ПСБ поддержать Лулу и сказал, что «необходимо иметь смирение, чтобы понять, что именно он лучше всего интерпретирует чувства и надежды бразильского народа» и «олицетворяет истинную демократию». Алкмину 69 лет и пять десятилетий в политике, в которой он сосредоточился в основном на Партии социал-демократии (PSDB), которая в итоге покинула левоцентристскую, где он родился в 1988 году, чтобы приблизиться к более неолиберальным и правоцентристским позициям. Он был кандидатом в президенты в 2006 году, когда проиграл Луле, и вернулся к лидерству СДПГ на выборах 2018 года, на которых занял четвертое место, набрав 4,76% голосов. Несмотря на это, он сохраняет большое влияние в штате Сан-Паулу, крупнейшем коллегии выборщиков в стране и губернатором которого он был в период с 2001 по 2006 год, а затем в период с 2011 по 2018 год. В течение своей политической жизни он был одним из величайших противников Лулы, от которого он отличается своим экономическим видением, а также абсолютным отсутствием харизмы, что принесло ему прозвище «мороженое чучу», безвкусный тропический фрукт, известный в некоторых латиноамериканских странах как чайота. В декабре прошлого года он ушел из PSDB, на фоне переговоров с Лулой, которые уже указывали на возможность того, что он будет его кандидатом в вице-президенты в октябре следующего года, как своего рода «гарантия» экономической умеренности перед лицом финансовых рынков. Однако желание Лулы встречает сопротивление в крайних левых крыльях PT, которые настаивают на кандидате на пост вице-президента, более отождествляемого с прогрессивизмом, и не забывайте, что Алкмин поддержал в 2016 году процесс, который привел к отставке тогдашнего президента Дилмы Руссефф.