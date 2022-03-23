Менее 60% компаний в Колумбии проводят гендерную политику

Одним из самых серьезных последствий COVID-19 стала потеря рабочих мест по всему миру. Только в Латинской Америке в самый критический момент пандемии было потеряно более 30 миллионов рабочих мест, согласно данным Обсерватории труда COVID-19 Межамериканского банка развития (ИБР).

По данным Колумбийского женского наблюдательного совета, в местном контексте цифры подтверждают, что 1,5 миллиона женщин остались без работы в результате чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Однако последствия безработицы не были одинаковыми для всех. Молодежь, работники с меньшим количеством лет обучения, работники неформального сектора и, в частности, женщины, больше всего пострадали от трудового кризиса.

В регионе показатель потери работы среди женщин составляет 6 процентов, а среди мужчин — 3 процента. И хотя женщины составляли всего 42 процента работающего населения в период до пандемии, сегодня на них приходится 58,5 процента потерь рабочих мест, и для восстановления рабочих мест требуется больше времени.

Но если в Латинской Америке пойдут дожди, то через Колумбию они не уйдут. В стране показатели Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) показывают, что на каждые десять мужчин, вернувшихся на работу после ее потери в результате пандемии, только одной женщине удалось возобновить работу.

Фактически, в настоящее время разрыв между уровнем безработицы по отношению к ним составляет 8,2 процентных пункта, а в 2021 году он составлял 6,2, согласно данным Национального административного департамента статистики (DANE).

Другие цифры указывают на то, что Колумбия занимает второе место среди стран с самым высоким уровнем безработицы в Латинской Америке, где больше всего страдают женщины: 39 процентов. Сегодня датчанин подтверждает, что уровень женской безработицы составляет 19,4%.

Однако, хотя за последние 10 лет страна добилась значительного прогресса в решении гендерных вопросов, цифры подтверждают, что по-прежнему существует значительное неравенство в возможностях, предоставляемых женщинам, особенно на руководящих должностях.

Недавнее исследование, проведенное Колледжем высших управленческих исследований (CESA), показало, что после консультаций с 356 признанными организациями в Колумбии только 25% из них имеют женщину на посту генерального директора и что 30 процентов из них входят в состав советов директоров.

В результате этого тревожного прогноза ИБР в своей концепции 2025 года «Реинвестирование в Америку» подчеркивает важность рассмотрения гендерного равенства и интеграции разнообразия в качестве краеугольного камня усилий по содействию инклюзивному, справедливому и устойчивому восстановлению Латинской Америки.

Таким образом, уместно представить передовой опыт, который колумбийские компании должны применять для развития культуры гендерного равенства, особенно в области найма талантов.

Недавний отчет Talentu, акселератора талантов в Латинской Америке, раскрыл пять лучших практик, которые компания должна развивать для развития истинной культуры гендерного равенства:

1. Проведите реальный анализ предубеждений, существующих в организации.

2. Проанализируйте каждого из людей, у которых есть возможность расти в данной должности.

3. Разработать правила найма, то есть гендерную политику, которая заставляет компанию быть разнообразной и открытой.

4. Внедрение процессов и технологий автоматизации.

5. Поощряйте возможности для женщин продемонстрировать свой талант.