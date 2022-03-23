Карякин не жалеет о поддержке военной кампании Путина в Украине

Москва, 23 марта Крымский гроссмейстер Сергей Карякин, отстраненный на шесть месяцев Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за публикацию сообщений в поддержку российской «специальной военной операции» на Украине, заявил сегодня, что не жалеет о своей позиции по конфликту. «Я не из тех, кто боится высказать свое мнение. Я выразил свою позицию, и мне очень хорошо, что я не боялся, что не предал своих людей, и если я вернусь к началу, я буду поступать так же», — сказал он на пресс-конференции, организованной российским агентством РИА Новости. Шахматист, потерявший место в турнире претендентов (Мадрид) после публикации открытого письма президенту России Владимиру Путину, в котором поддержал конкурс, заявил, что знает, что ФИДЕ может дисквалифицировать его за это. «Я предвидел, что все это может произойти. Уже в 2014 году, когда я поддержал то, что произошло в Крыму, организаторы западных мероприятий не пригласили меня из-за моей позиции. Затем они сами признались мне в этом. Это их логика», — заявил мастер, уроженец Крыма, украинского полуострова, незаконно аннексированного Россией в 2014 году. 32-летний гроссмейстер набросился на ФИДЕ и признался, что ему «очень жаль». «И не так много за эти полгода (отстранения), поскольку во время пандемии мы целый год были без турниров. Но речь идет о том, что в период с июня по июль я планировал участвовать в турнире женихов в Мадриде», - сказал он. Он отметил, что после преодоления «очень жесткого отбора», потратив большие деньги на подготовку, он теперь понимает, «что все было напрасно». «Я чувствую большую пустоту. Надеюсь, что жизнь расставит все свое место и это преступление не останется безнаказанным», - добавил он, имея в виду отстранение. Карякин добавил, что всегда считал шахматы «своего рода оазисом вне политики, в котором преобладает спортивный отбор. Но оказалось, что это не так». ФИДЕ раскритиковала россиянина за публичное выражение своей политической позиции всего через три дня после начала российского конкурса в Украине и возбудила против него дисциплинарное дело. Гроссмейстер, который выиграл титул чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена в 2016 году и проиграл только в тайбрейке, имеет право подать апелляцию в Апелляционную палату Комиссии по этике и дисциплинарным вопросам в течение 21 дня. Хотя он изначально заявлял, что не будет обжаловать это решение, сегодня он заверил, что оставит это на усмотрение своих адвокатов и выразил скептицизм по поводу положительного исхода, поскольку «все эти судебные процессы и апелляции, как показывает практика, работают против россиян». «Но мы продолжим борьбу до конца. Если будет шанс побороться за возможность выхода на чемпионат мира, я постараюсь», - добавил он. Россиянин является одним из шести мастеров, которые уже получили квалификацию для участия в Мадридском турнире претендентов, из которого выйдет официальный претендент на титул чемпиона мира Carlsen.efe мес. /кг