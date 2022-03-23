Хуан Пабло Варски проанализировал текущие события Луиса Авинкулы и Карлоса Самбрано в «Бока Хуниорс»

Луис Авинкула и Карлос Самбрано — очень важные игроки сборной Перу. Оба они высоко ценятся тренером Рикардо Гарекой, который добился лучших результатов от них, вплоть до того, что их нанял великий американец в качестве Бока Хуниорс. И хотя у них было сложное начало, постепенно они уладились. Именно об этом говорил журналист Хуан Пабло Варски, который объяснил положение обоих игроков в аргентинском футболе.

Прежде всего, «Лучо» попал в актерский состав «xeneize» от испанца Райо Вальекано в июле 2021 года. В то время стартером на правом фланге был юношеский игрок Марсело Вайгандт, который вернулся в клуб после положительного прогона «Гимназии». В этом контексте перуанцу было трудно играть, и когда он это сделал, у него было довольно много проблем с темпом соревнований, что вызвало резкую критику в отношении их найма.

«Мы должны учитывать контексты. Адвинкула прибыла без предсезонки Райо Вальекано. Проблема с Луисом заключается в том, что на позиции был конкурент, который хорошо играл в роли Вайгандта. Контраст заключался в том, почему Адвинкула играет, если Вайгандт играет хорошо. Я думаю , что лучшая версия Advíncula лучше, чем у Вейгандта. Мы говорим об игроке национальной сборной, с другим типом трений . У Вейгандта есть много возможностей для роста, но дело в том, что версия Авинкулы, как только она попала в Бока, уступала тому, что предлагал Вейгандт», - пояснил аргентинский журналист в интервью Диего Ребальяти для Movistar Deportes.

«Существует также фактор, как заставить легионера сократить путь к одному из молодых игроков, который играл в Гимназии, был арендован и хорошо показал себя. Но это был вопрос заселения, и сегодня он является стартером , не считая того, что Вейгандт пострадал, а у Боки есть другой вариант, как у Манкузо», - добавил он.

Действительно, Марсело Вейгандт получил значительную травму плеча в конце октября прошлого года, которая удерживает его от корта в течение нескольких месяцев. Это было использовано перуанским игроком, чтобы обосноваться в стартовых одиннадцати и стать элементом, который все больше любили фанаты «Буэнос-Айреса» благодаря усилиям и выдающимся выступлениям.

Луис Авинкула и Карлос Самбрано на праздновании титула Кубка Марадоны с «Бока Хуниорс» | Фото: Распространение

СИТУАЦИЯ В ЗАМБРАНО

Почти похожим жил Карлос Самбрано, хотя он прибыл в Боку в начале 2020 года в качестве крупного футболиста картеля. С самого начала он не очень хорошо выступал, а также подвергся яростной критике как со стороны прессы, так и болельщиков аргентинской команды за такой что он похудел и был апеллянтом в альтернативном банке.

«Случай с Замбрано также похож. У Бока была надежная защита Лисандро Лопеса и Карлоса Искьердоса, что было для них почти обычным делом, чтобы иметь непобежденный гол. Карлос (Замбрано) должен был войти, он появился на какой-то фотографии гола соперника, и сообщение то же самое. Я не знаю, влияет ли инородный компонент на что-либо. Возможно, меньше, чем вы можете законно поверить в Перу, и, возможно, больше, чем вы можете проанализировать здесь (Аргентина). Я думаю, что есть что-то за пределами игры и это связано с субъективностью того, был ли игрок из молодежных дивизионов, иностранец он или нет. И он также стабилизировался, консолидировался. Для меня это центральный, который позволяет Бока сжиматься выше, за спиной «5». Он хорошо передает мяч, имеет хорошую воздушную игру, а также является национальной командой. Это был вопрос того, чтобы он нашел свою лучшую версию, чтобы быть менее обсуждаемой », - сказал Варский.

Точно так же он пришел к выводу с обеими ситуациями. «Проблема с ними обоими, и я снова собрал их вместе, заключается в том, что когда они прибыли, они не предлагали лучшую версию, и на позиции были конкуренты, которые были намного лучше . Отсюда и вопросы», — заключил он.

В 2022 году «Леон» сыграл 3 игры, хотя это были последние два, в которых он, казалось, менялся и находил свой лучший футбол. До «Эстудиантеса де Ла Платы» он отыграл 65 минут за раннюю травму Карлоса Искьердоса, что позволило ему сыграть в качестве стартера на Суперклассика против Ривер Плейт. В этом матче он хорошо выступил, и, по немногим, он смог завоевать место в стартовой одиннадцати DT Sebastián Battaglia.

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