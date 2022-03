Организация «Хьюман райтс уотч» осуждает насилие против ЛГБТ-сообщества в Ираке

БАГДАД (AP) — Одна женщина-транссексуал рассказала, что несколько мужчин избили ее, бросили в мусорный контейнер, порезали и подожгли, прежде чем ее спасли. Гомосексуалист рассказал, что его бойфренда убили на его глазах. Женщину-лесбиянку ударили ножом в ногу и предупредили прекратить ее «аморальное поведение».

Эти истории являются частью репортажа Human Rights Watch, в котором вооруженные группы в Ираке безнаказанно обвиняются в похищениях, изнасилованиях, пытках и убийствах лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. Иракское правительство, добавил он, не привлекло виновных к ответственности.

Опубликованный в среду отчет нью-йоркской группы в сотрудничестве с иракской организацией по защите прав ЛГБТ Iraqueer также обвиняет полицию и силы безопасности в том, что они часто причастны к усилению насилия в отношении сообщества и аресту людей «из-за их ненормативной внешности».

В докладе представлена картина, на которой ЛГБТ подвергаются преследованиям на нескольких фронтах, включая «крайнее насилие» со стороны членов семьи, уличные домогательства, а также цифровые преследования и домогательства со стороны вооруженных групп в социальных сетях и приложениях для знакомств, добавил он.

«Нападения на иракцев из числа ЛГБТ стали многофронтальными, а методы нападения расширились», — говорит Раша Юнес, исследователь прав ЛГБТ на Ближнем Востоке и в Северной Африке из HRW и один из авторов доклада, отвечая на вопросы, отправленные по электронной почте.

Согласно отчету, «многие ЛГБТ говорят, что они вынуждены скрывать себя, чтобы остаться в живых».

По словам Юнес, в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки ЛГБТ и правозащитные группы сталкиваются с насилием и дискриминацией, а в большинстве стран региона действуют законы, криминализирующие однополые отношения, добавив, что там, где этого не происходит, используются другие законы для нападения на сообщество.

В частности, в Ираке «культура безнаказанности и относительное отсутствие верховенства права (...) позволяет вооруженным группировкам избегать наказания за насилие в отношении простых иракцев, включая ЛГБТ», сказал он.

Согласно отчету, вооруженные группы, подозреваемые в злоупотреблениях в общинах, в основном входят в состав Народных мобилизационных сил, группы санкционированных правительством ополченцев, наиболее могущественными из которых являются шииты, поддерживаемые Ираном.

Представитель министерства внутренних дел генерал-майор Халед аль-Муханна отрицал нападения сил безопасности на гомосексуалистов. Командир среднего звена влиятельной фракции ФМП, с которым связалось агентство Ассошиэйтед Пресс, также отверг обвинения и указал, что насилие, вероятно, исходит от их семей.

Экстремистская группировка «Исламское государство», которая на пике своей власти контролировала значительную часть Сирии и Ирака, зарезервировала один из самых жестоких методов убийства для тех, кого подозревают в гомосексуализме: бросать их в пустоту с крыш.

Отчет был частично основан на 54 интервью с иракцами из числа ЛГБТ. Human Rights Watch проводила исследование в период с июня по ноябрь 2021 года.

Сообщается Fam из Каира. Журналист Associated Press Кассим Абдул-Захра в Багдаде внес свой вклад в работу этого офиса.

Религиозное освещение Associated Press поддерживается в сотрудничестве с The Conversation US при финансовой поддержке Фонда Лилли Эндаумент Инк. Ответственность за содержание несет только AP.