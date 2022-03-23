HRW осудила девятилетний тюремный срок против российского оппонента Алексея Навального

FOTO DE ARCHIVO: El crítico del Kremlin Alexei Navalny participa en una concentración para conmemorar el quinto aniversario del asesinato del político opositor Boris Nemtsov y para protestar contra las enmiendas propuestas a la constitución del país, en Moscú, Rusia, 29 de febrero de 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov

Неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) осудила девятилетний тюремный срок оппонента Алексея Навального, которого российское правосудие признало виновным в мошенничестве и неуважении к суду, и указала, что эта акция «отражает усиление» подавления Кремлем инакомыслия и свободы выражения мнений.

«Последний вердикт в отношении Навального - еще одна насмешка над правосудием», - заявил директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон, который заявил, что стремится «заставить замолчать» оппонента и «служить предупреждением российскому гражданскому обществу или всем, кто осмеливается выступить против политики Кремля».

Судья Маргарита Котова из Лефортовского суда в Москве указала во время оглашения приговора, что Навальному также придется выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей (около 11 600 долларов), сообщает российское информационное агентство «Интерфакс».

Общественная организация пояснила, что в ходе судебного процесса один из свидетелей обвинения открыто опроверг свое предыдущее письменное заявление, заявив, что кремлевский следователь угрожал привлечь его к ответственности и заставил его прочитать то, что в нем содержится.

Этот свидетель заявил в суде, что Навальный действовал законно, и назвал процесс «абсурдным». Однако в приговоре об этом не упоминалось, а вместо этого были включены части письменного заявления этого свидетеля. Кроме того, свидетелю пришлось бежать из страны на следующий день, опасаясь репрессий.

«С тех пор российские власти выдвинули против него новые уголовные обвинения, видимо, с целью обеспечения того, чтобы он оставался взаперти в течение многих лет и чтобы он не мог продолжать мобилизовывать российское гражданское общество и осуждать коррупцию на самых высоких уровнях власти», - говорится в сообщении организации.

Уильямсон подчеркнул, что «дела против Навального являются частью мрачной картины подавления Кремлем российского гражданского общества и мирного инакомыслия», особенно в прошлом месяце и после протестов в России против вторжения в Украину.

В этой связи НПО подвергла критике задержание протестующих и пакет законов, которые «криминализируют» «ложную информацию» о Вооруженных силах России, которая «криминализирует независимую военную журналистику».

«Немногим оставшимся независимым российским СМИ пришлось приостановить свою работу, переехать за пределы России или были закрыты властями. Российские власти заблокировали сайты независимых российских и иностранных СМИ», - сказал он.

НПО, которая привела почти 150 журналистов, бежавших из страны в первые две недели вторжения, также сослалась на речь президента России Владимира Путина, в которой он использует такую терминологию, как «национальные предатели» или «пятая колонна», понятие, которое «имеет сильные негативные исторические ассоциации».

«Кремль, похоже, полон решимости отсоединить российское общество от внешнего мира, чтобы изолировать россиян от неприятных событий, включая вторжение России в Украину», — сказал Уильямсон, добавив, что «неудивительно, что российские власти стремятся опорочить и заставить Навального замолчать».

(С информацией от Europa Press)

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