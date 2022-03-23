Как узнать, зарегистрированы ли вы в IMSS и как обработать свой номер социального страхования

Если вы недавно сменили работу и не знаете, зарегистрированы ли вы в Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) на новом месте, где вы работаете, вы можете быстро и легко проконсультироваться онлайн. Важно помнить, что одним из самых важных трудовых прав является социальное обеспечение, поэтому важно убедиться, что они остаются действительными и исправными.

Кроме того, это пособие очень важно, потому что помимо социальной поддержки оно также позволяет вносить взносы на пенсию. Таким образом, чтобы узнать, зарегистрировал ли вас новый босс в IMSS, вы можете запросить подтверждение действительности прав онлайн, и для этого у вас под рукой должен быть номер социального страхования (NSS), адрес электронной почты и уникальный ключ регистра населения (CURP).

Впоследствии вам нужно будет ввести следующую ссылку и ввести данные, упомянутые выше: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia. Вам также нужно будет захватить код CAPTCHA, который появляется на экране, и нажать кнопку «Продолжить».

Процедуру также можно сделать лично в одном из отделений семейной медицины (Фото: AFP)

Помимо проверки того, действительны ли ваши права, вы также можете проверить данные своего последнего работодателя и клинику, в которую вы имеете право обратиться. Если вы предпочитаете проводить процедуру лично, вы можете сделать это, посетив один из отделений семейной медицины (UMF) с понедельника по пятницу в следующее время:

- UMF с утренней сменой: с 8:00 до 14:00

-UMF с дневной сменой: с 8:00 до 19:30

Если у вас нет номера социального страхования под рукой, вы можете выполнить следующие действия, чтобы найти его:

1. Введите CURP и электронную почту по следующему адресу: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS

2. Перейдите в свой почтовый ящик и проверьте, не получили ли вы ссылку для подтверждения в своем письме.

3. После получения электронного письма нажмите на ссылку с надписью «Запрос на назначение или локализацию NSS», и вы автоматически перейдете на официальный сайт IMSS, где появится ваша NSS.

В случае пояснений или сомнений IMSS предоставила пользователям телефонный номер 800 623 23 23 с вариантом 1. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье — с 8:00 до 14:00.

Социальное обеспечение является одним из важнейших трудовых прав каждого работника, поэтому важно исправить его, если оно все еще действует (Фото: EFE/Jose Pazos)

Кроме того, Институт включил IMSS Digital, инструмент, с помощью которого вы можете консультироваться и выполнять ряд процедур, таких как: страхование члена семьи или больше увольнение члена семьи.

Мобильное приложение нужно будет загрузить на любое смарт-устройство и через такие платформы, как Play Store или App Store. Доступ к нему может получить любой желающий, так как загрузка бесплатна и проста в использовании.

Через приложение пользователи смогут ознакомиться, например, с номером социального страхования (NSS), сроком действия, регистрацией или клиническими изменениями, для чего правомочный владелец должен щелкнуть раздел процедур.

Те, кто не хочет, чтобы приложение было на своем мобильном телефоне, должны зайти на веб-сайт: www.imss.gob.mx/imssdigital. Однако в этом месте для завершения процедур необходимо иметь электронное письмо, CURP и электронную подпись, то есть расширенную электронную подпись (FIEL).

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