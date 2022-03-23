Гондурас проводит операцию по борьбе с гендерным насилием

Тегусигальпа, 23 марта, силы безопасности Гондураса проводят в среду операцию «Дебора VI», целью которой является предотвращение гендерного насилия и наказание агрессоров женщин и девочек в центральноамериканской стране. Прокуратура Гондураса указала в заявлении, что операция проводится через Специальную прокуратуру по защите женщин при поддержке полиции и административных органов. Власти исполняют несколько ордеров на арест лиц, подозреваемых в совершении сексуальных преступлений, насилия в семье и гендерного насилия во всех его проявлениях» и, кроме того, привлекают в компетентные суды более сотни обвиняемых в преступлениях против женщин, добавил он. Силы безопасности надеются захватить в ближайшие несколько часов «серийного насильника в Тегусигальпе», который в предыдущие годы был осужден за изнасилование, а когда он находился на испытательном сроке, «надругался» над женщиной, поэтому против него был вынесен новый налоговый запрет. Кроме того, прокуратура по делам женщин и детей координирует «последующие разбирательства», чтобы определить, есть ли другие жертвы сексуального насилия в Университете Саморано в Гондурасе, где в понедельник поступили сообщения о двух случаях предполагаемого изнасилования эквадорским студентом. По данным властей, 19-летний эквадорский студент был арестован за предполагаемое изнасилование двух студентов из одного и того же университетского центра в Гондурасе и подвергнут судебному задержанию. Как сообщили в прокуратуре, в рамках этой операции прокуроры по защите женщин инспектируют мировые суды и посты Национальной полиции, чтобы «удостовериться в том, что их функции и обязанности, связанные с насилием в отношении женщин, выполняются». Должностные лица из различных судов также посетят больницы и медицинские центры в нескольких городах страны для «контроля за надлежащим уходом за женщинами и девочками и соблюдения надлежащей процедуры для жертв насилия в семье, насилия в семье или сексуальных преступлений». В области профилактики власти проведут семинары, посвященные процессу отчетности и «Как покончить с циклом гендерного насилия» в различных муниципалитетах Гондураса. Кроме того, тюрьмы проверяются на предмет того, чтобы женщины «уважали свои права на питание, медицинскую помощь и юридические льготы, связанные с предварительным освобождением». Власти Гондураса также выделят пожертвования в «конспиративные дома» для жертв сексистского насилия и предоставят психологическую, социальную и юридическую помощь.