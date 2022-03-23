Поездка в Мексику предупредила судебный иск после того, как Дельфина Гомес отменила обсуждение школ полного дня

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lo acompañaron Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, quien dio el quién es quien en los precios de la gasolina. También estuvieron presentes Esteban Moctezuma, quien deja la SEP para irse como embajador a Washington. Delfina Gómez fue ratificada por el ejecutivo como la titular de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Узнав о публикации соглашения об отмене на федеральном уровне программы школ полного дня (PETC), коалиция «Va por México» в Палате депутатов призвала главу Дельфина Гомес Альварес, для встречи с Политическим координационным советом (Jucopo) в Сан-Ласаро.

А 22 марта секретарь отменила встречу с членами Юкопо на том основании, что у нее нет необходимых элементов для встречи с законодателями, поэтому она запросила еще неделю.

Столкнувшись с этим, Луис Эспиноса Чазаро, координатор депутатов Партии демократической революции (PRD), заявил, что нет конкретной даты, когда чиновник придет на встречу с нижней палатой и законодателями Специального комитета, который был сформирован для анализа исчезновение программы «Школа времени» завершено.

Секретарь отменила встречу на том основании, что у нее не было необходимых элементов для встречи (EFE/Луис Рамирес)

Перредист предупредил, что если они продолжат откладывать или не присутствовать на звонке, вопрос перейдет на пленарное заседание, чтобы принять решения, которые соответствуют конституционным и юридическим нормам.

Поэтому он сказал, что в случае, если секретарь не появится на заседании, его парламентская группа попросит ее явиться на пленарное заседание Сан-Лазаро по этой программе, в рамках которой 3,6 миллиона девочек и мальчиков получили базовое образование.

Передист предупредил, что если звонок будет продолжен, вопрос перерастет до пленарного заседания (Фото: Armando Monroy/cuartoscuro.com)

«Я с уважением обращаюсь к секретарю с просьбой принять участие в этом приглашении, чтобы в кратчайшие сроки школы полного обучения могли быть восстановлены или заменены программой, которая приносит пользу почти 4 миллионам детей», - сказал он.

Законодатель добавил, что важно, чтобы присутствие секретаря больше не откладывалось, поскольку он заверил, что «существует большое социальное недовольство» со стороны родителей по поводу отмены программы. «Мы хотели, чтобы это не стало политизированным, потому что мы хотим, чтобы дети приносили пользу», - сказал он.

Эспиноса Чазаро рассказала о встрече в Сан-Лазаро с секретарем Дельфиной Гомес (Фото: Мария Мартинес/Cuartoscuro.com)

Следует напомнить, что 15 марта Эспиноса Чазаро рассказал о встрече в Сан-Лазаро, которую они провели с Госсекретарь Дельфина Гомес.

На пресс-конференции координатор ПРД указала, что предложение о том, чтобы министр образования присутствовал и объяснил исчезновение программы, было сделано ее коллегией и получило одобрение Морены и всех политических партий.

На встрече, запланированной на 22 марта в Палате депутатов, его спросят о судьбе 3,6 миллиона детей и подростков, которые воспользовались программой.

«Мы будем задаваться вопросом, почему программа, которая росла и была хорошо квалифицированной, со стандартом, прозрачностью и результатами, исчезнет, и мы спросим где именно они будут распределять ресурсы, говорят, что не знают, проблема, которая в бюджете на 2022 год была названа важной ресурс для школ полного дня, и мы знаем, что с опытом, который она имеет в Tescoco, секретарь Дельфина Гомес не имеет лучшей репутации для управления ресурсами», - сказала Эспиноза Чазаро.

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