Число смертей от туберкулеза в мире выросло впервые за десятилетие

Женева, 23 марта Пандемия остановила борьбу с другими угрозами глобальному здравоохранению, такими как туберкулез, второе инфекционное заболевание, которое вызывает наибольшее количество смертей после covid и которое унесло жизни 1,5 миллиона человек в 2020 году, что является первым ростом более чем за 10 лет, предупредил Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается завтра, в четверг, ВОЗ призвала к восстановлению инвестиций и услуг по уходу за болезнью, которая особенно тяжело сказывается на детях, и 226 000 детей и подростков умерли от этого заболевания в первый год пандемии. В 2020 году, последнем году, за который ВОЗ располагает полными данными, число случаев заболевания туберкулезом сократилось на 1% по сравнению с 2019 годом (с 10 до 9,9 миллиона), но смертность выросла на 7,1%, с 1,4 до 1,5 миллиона упомянутых. С началом пандемии многие ресурсы против туберкулеза были направлены на борьбу с ковидом, и поэтому инвестиции в диагностику и лечение сократились на 8,6% в 2020 году до 5,3 миллиарда долларов, что меньше половины целевого показателя, установленного на 2022 год (13 миллиардов долларов). ВОЗ считает, что уход за детьми и подростками особенно забыт: по оценкам, 63 процента детей в возрасте до 15 лет, страдающих этим заболеванием, не имеют доступа к диагностике и лечению, и эта цифра возрастает до 72 процентов для детей в возрасте до пяти лет. Организация, базирующаяся в Женеве, призывает к срочным инвестициям в развитие самых современных услуг по профилактике, выявлению и лечению заболевания, которое, несмотря на относительно легкую диагностику и лечение, по-прежнему приводит к смерти более 4000 человек каждый день. Всемирный день борьбы с этим заболеванием отмечает тот факт, что 24 марта 1882 года доктор Роберт Кох объявил об открытии бактерии, вызывающей туберкулез, так называемую «палочку Коха» с тех пор, присутствующую примерно у каждого четвертого человека в мире, хотя не все из них заболевают или передают ее . Заболеваемость особенно высока в Африке, хотя также в таких странах, как Китай, Индия или Индонезия, и ВОЗ и другие глобальные субъекты здравоохранения поставили перед собой цель искоренить его до конца этого десятилетия. ВОЗ призывает уделять особое внимание борьбе с ним в странах, находящихся в состоянии конфликта, включая Украину, которая еще до войны была одной из европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости резистентным туберкулезом, одним из самых рискованных вариантов. ШЕФ азбук/пи