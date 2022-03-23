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Россия

Чиновники говорят, что дефицит топлива на Кубе вызван повышенным спросом

Newsroom Infobae

23 март 2022

Кубинские власти связывают недавнее влияние на распределение топлива на автозаправочных станциях в стране с увеличением спроса и увеличением предложения оборудования для производства электроэнергии, опубликовала официальная газета Granma в среду.

С прошлых выходных автомобилистам из Гаваны и других городов страны пришлось часами ждать на заправочных станциях, чтобы загрузить цистерны своих автомобилей.

По словам Granma, компания по торговле топливом Cupet, прикрепленная к Министерству энергетики и шахт, сообщила, что «распределение дизельного топлива и бензина в сервисные центры страны пострадало в последние дни из-за, среди прочего, увеличения спроса».

Купет заявил, что приложит «колоссальные усилия» для обеспечения регулярных поставок топлива, несмотря на мировой экономический кризис и рост цен на нефть, а также усиление эмбарго США и финансовые трудности страны, добавила газета.

Компания также сообщила, что с воскресенья она доставила на станции больше топлива, чем обычно, в дополнение к увеличению поставок электрогенераторов, чтобы уменьшить ущерб, нанесенный крупной термоэлектростанции в стране.

Недавние поломки электростанций на Кубе увеличили использование генераторов, которые являются крупными потребителями дизельного топлива.

В понедельник чиновник из провинции Матансас, соседней с Гаваной, объявил о нормировании топлива, но заявил, что это «временная проблема.

В сентябре 2019 года произошел кризис распределения топлива, когда санкции Соединенных Штатов заблокировали прибытие венесуэльских танкеров, которые перевозят нефть на Кубу. Многим автомобилистам приходилось проводить несколько дней и даже рано утром перед заправочными станциями.

По мнению Хорхе Пиньона, кубинского эксперта по энергетической политике из Техасского университета, «ряд событий завершается текущей ситуацией», включая падение национальной добычи нефти (-20% с 2010 года).

Венесуэла, поставщик сырой нефти на Кубу и куда остров платит, отправляя врачей, в течение нескольких лет была менее щедрой.

По словам Пиньона, поставки сырой нефти и топлива в Венесуэлу выросли со 100 000 баррелей в день в 2016 году «до среднего показателя в прошлом году (2021) в 56 000 баррелей в день».

лп/рср

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