Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 20, 2022 Red Bull's Sergio Perez in the car ahead of the race Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace

Он начал сезон Формулы-1 2022 года и сделал это с горьким вкусом для фанатов Red Bull, так как менее чем за пять кругов финала все очки и возможность занять подиум для двух гонщиков, Макса Верстаппена и Серхио Переса, исчезли.

Из Мексики и Латинской Америки это было более драматично, так как спин Чеко Переса на последнем круге, вызванный проблемой с двигателем, означал новый отказ и прощание с его тринадцатым подиумом; однако это не означало, что он плохая гонка.

Мексиканец смог сдержать Льюиса Хэмилтона все соревнования, пока его машина не позволила ему это сделать, и это предполагалось самой Формулой 1, которая два дня после Гран-при Бахрейна, возродил эффектную перебазировку мексиканца над своим английским коллегой, с которым он занял четвертое место после трудного старта.

И дело в том, что на старте Чеко с трудом удерживал четвертое место, с которым он квалифицировался, и его обогнали Кевин Магнуссен и сам Хэмилтон, но в итоге темп Red Bull позволил ему достичь и преодолеть их.

Аккаунт F1 в Twitter похвастался обгоном Чеко над Гамильтоном и поздравил его за то, что он сделал это за пределами трассы, сложный ход, который помог ему начать дистанцироваться от британцев в остальной части гонка.

Формула 1 похвасталась Чеко Пересом за обгон Гамильтона на Гран-при Бахрейна (Фото: Twitter/ @F1)

К сожалению для Тапатио, автомобиль безопасности, вызванный пожаром в машине Пьера Газли, перегруппировал машины и, несмотря на хорошую защиту Серхио с Гамильтоном позади, поломка в его машине на повороте конца оставила его без очков и без возможности заключения Гран-при Бахрейна.

Это была только часть яркого Гран-при, который проходил на трассе Сахир, где главными героями были гонщики Ferrari Шарль Леклерк и Карлос Сайнс, которые заняли 1-2 места в гонке и стали новыми соперниками, которых можно победить в течение года.

Спин Серхио Переса в Гран-при Бахрейна на одном круге от конца, вызванный отказом двигателя, из-за которого он не смог закончить гонку (Фото: F1)

Команда, которая покинула Бахрейн с большим разочарованием, была Red Bull, так как они выпустили большую сумму очков после того, как машина Макса Верстаппена также пострадала от проблем с надежностью, из-за чего она осталась без мощности в отсутствие четырех кругов и отбросил второе место, которое я почти застраховал.

С другой стороны, команда Mercedes была усилена в течение следующих недель, потому что, несмотря на наличие автомобиля, который не был конкурентоспособным с Ferrari и Red Bull, она смогла завоевать подиум, а два ее пилота заняли лидирующие позиции после Леклерка и Сайнса.

Следующий Гран-при сезона начнется в пятницу, 25 марта, со свободной практики и завершится в воскресенье 27 гонкой на трассе Джидда в Саудовской Аравии, новой уличной трассе, которая открылась в 2021 году и уже оставила вспышки большого волнения для одноместных гонщиков Формулы 1.

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