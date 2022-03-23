Бывший председатель Сената Артуро Чар должен предстать перед Верховным судом по обвинению в покупке голосов в Атлантике

В следующую пятницу, 25 марта, сенатор Артуро Чар должен обратиться в Верховный суд, чтобы дать отчет о предполагаемой покупке голосов, которая мутит его семью, и которая была осуждена беглым бывшим конгрессменом Аидой Мерлано.

Бывший председатель Сената Республики встретится с допрошенным сенатором Лауреано Акунья, который также был вызван в высокий суд в эту пятницу в 9 часов утра, чтобы объяснить предполагаемая коррупция на выборах в департаменте Атлантико.

Согласно сообщению Верховного суда, Чар и «летающая кошка», как известно Акунья, должны объяснить, имели ли они какое-либо отношение к делу о мерланополитике, в котором несколько прибрежных политиков выиграли бы в своих кампаниях в Сенат, Палату представителей и другие корпорации.

Алехандро Чар говорит, что его отношения с Аидой Мерлано были «ошибкой» и что он не финансировал кампании. Фото: Колпренса и архив.

Аудитория, где появится один из членов клана Чар, будет присутствовать в качестве свидетеля против него адвокатом Мигелем Анхелем дель Рио, который представляет защиту Мерлано и который объяснит спорные аудиозаписи, которые он раскрывал в предыдущих случаях, когда предполагаемая покупка голосов выплескивается.

Эти повестки поступили после того, как в середине февраля этого года Аида Мерлано сообщила, что семьи Чар, Герлейнов, среди прочих, купили голоса для помощи в своих кампаниях, а также других политических деятелей страны, что вызвало скандал в общественном мнении в середине избирательной кампании.

Фактически, противоречивые заявления Мерлано признают политических деятелей страны, таких как президент Иван Дуке, бывшие президенты Хуан Мануэль Сантос и Альваро Урибе, а также бывший генеральный прокурор Нестор Умберто Мартинес, а также братья Артуро и Алехандро Чар, которые сожгли себя прошедшие межпартийные консультации 13 марта.

Непосредственно Мерлано указал на сенатора Артуро Чара (Партия радикальных перемен), который также является братом бывшего мэра Барранкильи и бывшего кандидата в президенты от команды Колумбии, о чем говорилось выше. Он также упомянул Хулио Герлейна, а также сенаторов Хосе Давида Наме (Партия U) и Лауреано Акунья (Консервативная партия), среди прочих, которые, по словам бывшего конгрессмена, сформируют коррупционную сеть, известную как «Белый дом».

Аида Мерлано, Хулио Герлейн, Алекс Чар

Согласно обвинительному приговору Верховного суда, в «Белом доме» действовало организованное преступное предприятие, имеющее технологию для отслеживания приобретенных голосов и проверки того, что они действительно достигли избирательных участков. Кроме того, пакеты для голосования оптом продавались другим кандидатам, которые приобрели их услуги.

Мерлано заявила, что адвокат братьев Чар искал ее, чтобы она не давала показаний против них. Он даже заверил, что его жизнь и жизнь его семьи находятся в опасности, потому что он не получает доступа к давлению кланов, которые он сегодня обвиняет в коррупции на выборах.

Перед лицом таких серьезных обвинений, как обвинения Мерлано, Верховный суд потребовал от него представить доказательства в поддержку своих жалоб. Бывшая конгрессвумен согласилась доставить материал, который скомпрометирует прибрежных политиков и, кроме того, предупредила, что в будущих разбирательствах «она даст информацию особенно о двух компаниях, которые станут фронтом для покупки голосов на побережье».

На протяжении всего этого процесса Мерлано сопровождает Мигель Анхель дель Рио, юрист, который отказался от своих политических устремлений с Историческим пактом.

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