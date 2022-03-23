ФИФА начала вторую продажу билетов на чемпионат мира 2022 года: как их купить и как долго их можно приобрести

Soccer Football - Chile v Germany - FIFA Confederations Cup Russia 2017 - Final - Saint Petersburg Stadium, St. Petersburg, Russia - July 2, 2017 Fans hold a match ticket outside the stadium before the match REUTERS/Carl Recine

Чемпионат мира уже начался в полном темпе, и болельщики по всему миру спешат за своими билетами, чтобы иметь возможность сопровождать свои команды на чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. После первого этапа продажи билетов, который завершился 8 февраля, ФИФА открыла кредит на билеты период: будет осуществляться в порядке подачи заявки и продлится только шесть дней.

«Поскольку это период торгов, фанаты смогут немедленно завершить покупку и должны спешить, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Это последний шанс получить билеты, которые будут у болельщиков перед финальной жеребьевкой», - пояснили они из высшего органа мира.

Эти новые билеты на чемпионат мира теперь можно приобрести на сайте FIFA.com/Tickets , и это окно будет открыто до 29 марта в 11:00 по центральноевропейскому времени (7 утра в Аргентине).

Во время получения первых билетов на 64 матча чемпионата мира ФИФА зарегистрировала 17 миллионов заявок, и почти 2 миллиона из этих заказов было размещено на финал, который состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил» вместимостью более 80 000 человек.





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