Эриксен, выздоровевший от covid-19, может вернуться в Данию в субботу

Вылеченный после COVID-19 Кристиан Эриксен сможет вернуться к тренировкам в четверг с Данией и может подписать свой большой возврат в датской футболке в субботу, объявил в среду тренер Каспер Хьюлманд.

Через девять месяцев после остановки сердца в середине чемпионата Европы, который потребовал введения кардиорегулятора, Эриксен был вызван на прошлой неделе на два товарищеских матча, в субботу против Голландии, и во вторник против Сербии в Копенгагене.

Положительный тест на ковид грозил задержать его возвращение.

«Скорее всего, я начну в качестве замены против Голландии, а потом посмотрим, как все пройдет в Амстердаме. Но он будет на 100% доступен для возвращения домой» против Сербии, заявил Каспер Хюльманд во время пресс-конференции с датскими СМИ.

Эриксен, который в настоящее время выступает за английский Брентфорд в Премьер-лиге, присоединится к сборной Дании, которая в настоящее время сосредоточена в Испании, в среду и может тренировать в четверг, подтвердила федерация AFP.

«Нам нужно поговорить о том, что он смог сделать с Брентфордом, где он снова начал тренироваться в воскресенье. До этого он потерял тренировки на четыре дня. Так что посмотрим, что ему удалось сделать», — сказал Юльманн.

30-летний датский игрок живет с внутренним дефибриллятором после сердечного несчастного случая, произошедшего 12 июня против Финляндии на чемпионате Европы.

В тот день он был без сознания на траве в течение долгих минут, с шокированными глазами своих товарищей по команде, стадиона и миллионов зрителей, прежде чем прийти в сознание после экстренного спасения.

Эриксен (109 матчей за национальную команду, 36 голов) возвращается в сборную Дании, которая блистала в его честь во время чемпионата Европы (выбыла в полуфинале) и квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре в конце года.

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