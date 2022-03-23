Английские игроки выступят против Катара

Лондон, 23 марта Игроки сборной Англии выступят против проблем, стоящих перед Катаром, страной, которая примет следующий чемпионат мира, как объяснил капитан Гарри Кейн. Игрок «Тоттенхэм Хотспур» подтвердил, что игроки сборной провели встречу на этой неделе, чтобы решить, как они могут осветить проблемы, существующие в этой стране, и как они могут помочь их решить. «Мы, игроки, не выбираем, где будет проходить чемпионат мира», — заявил Кейн на пресс-конференции. «Что можно сделать, так это сосредоточиться на важных вопросах, которые не обсуждались бы, если бы там не проводился чемпионат мира», - добавил он. «Мы должны постараться максимально помочь понять, какова ситуация и какие проблемы есть. Мы не являемся экспертами в этой области, но, как всегда, мы должны постараться помочь всем, чем можем. Используйте нашу платформу, чтобы делать все, что в наших силах», - подчеркнул он. «Насколько я понимаю, в стране есть прогресс. Я надеюсь, что когда будет проведен чемпионат мира, мы сможем сосредоточиться на стране и решить проблемы, которые существовали так долго», — добавил Кейн. Нападающий также пояснил, что поговорит с другими игроками своей команды и что они будут стараться иметь единое движение среди игроков. ШЕФ мсг/изм