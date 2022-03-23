«Эль Уэво» Тревиньо из Северо-Восточного картеля заверил власти, что у них нет ни денег, ни работы

Эль Уэво Тревиньо был депортирован Мексикой в США по обвинению в различных преступлениях, связанных с наркоторговлей, поэтому он дал свою финансовую отчетность, которая, похоже, противоречит обвинениям, которые весят на него.

Журналист Анхель Эрнандес сообщил газете Milenio, что Эль Уэво заявил, что он был сломан во время своего заявления мексиканским властям, несмотря на то, что его разыскивали, среди прочего, за отмывание денег.

Газета сообщила, что Тревиньо заявил, что последние несколько месяцев был безработным и не имел дохода. Также не хватало наличных денег и было исключено, что вы являетесь держателем сберегательного или текущего счета в банках.

Согласно записке, мужчина, преследуемый для незаконного оборота наркотиков, также заверил, что у него нет ни недвижимости, ни облигаций, транспортных средств или ценных вещей.

Как будто этого было недостаточно, он объявил, что он холост и отец троих детей в возрасте 8, 11 и 14 лет, которых он должен содержать. Несмотря на условия, которые, по его словам, она предоставляет несовершеннолетним 700 долларов на аренду жилья, питание и транспорт.

Тревиньо был арестован в Нуэво-Ларедо и экстрадирован в США по обвинению в отмывании денег и торговле наркотиками (Фото: Special)

Власти сообщили 13 марта об аресте Хуана Херардо Тревиньо Чавеса, которого опознали как предполагаемого лидера Северо-Восточного картеля, и бывшего члена преступной группы Зеты.

Именно через Секретариат национальной обороны, Генеральную прокуратуру, Национальный разведывательный центр и Национальную гвардию удалось захватить яйцо в районе Идальго Нуэво-Ларедо, штат Тамаулипас.

После того, как члены организованной преступности попытались устроить засаду на военнослужащих мексиканских вооруженных сил, был установлен личность этого человека, который был переведен в специализированную прокуратуру по организованной преступности.

В ту ночь произошло несколько нападений, перестрелки, которые, по сообщениям гражданского общества, продолжались в течение нескольких часов, а также различные дорожные блокады с целью спасения яйца Тревиньо.

Эль Уэво Тревиньо был арестован после нападения на мексиканские вооруженные силы (Фото: Cuartoscuro)

Примерно в 2:48 утра аккаунт Генерального консульства также предупредил, что «из-за чрезвычайной ситуации в городе» все запланированные встречи будут перенесены на 14 марта 2022 года на его объектах и в Cas.

Даже консульство США в Нуэво-Ларедо предупредило жителей США, находящихся вблизи этого района, искать убежище и избегать этого района в течение нескольких часов после публикации.

После встречи со своей аудиторией на мексиканских землях Хуан Херардо Тревиньо был депортирован в Соединенные Штаты, где его разыскивают за отмывание денег и заговор для борьбы с наркотиками.

Кроме того, предполагаемый преступник имел еще пару ордеров на арест в Тамаулипасе и Коауиле за вымогательство, преступное сообщество, терроризм и преднамеренное убийство.

Эль Уэво Тревиньо депортировали в США (Фото: Седена)

Местные СМИ сообщили, что лидер Северо-Восточного картеля прибыл в Тихуану в первые минуты этого вторника, 15 марта, на федеральном самолете, который будет передан властям США. Доставка Эль-Уэво происходила на пограничном переходе в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, на мосту, соединяющем Сан-Диего, штат Калифорния.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Служба маршалов США приветствовали Херардо Тревино через 20 минут после полуночи во вторник в рамках сильной операции по обеспечению безопасности, развернутой федеральными силами для предотвращения возможных нападений со стороны северо-восточного картеля.

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