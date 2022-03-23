Эдуардо Яньес заявил, что стал жертвой жестокого обращения: «В бесчисленном количестве случаев»

Эдуардо Яньес пополнил список знаменитостей, которые так или иначе высказали свое мнение по делу Саши Сокол и Луиса де Льяно, потому что по этому поводу популярный актер теленовеллы изложил свою точку зрения на заявления о злоупотреблениях, которые были предъявлены в мексиканском шоу-бизнесе, хотя он не ограничивал тему одними цифрами, потому что для него это то, что можно представить во всех социальных сферах, независимо от пола.

Главный герой Televisa не молчал, и, прежде чем упомянуть, что он думал о теме, которая вызвала большие споры в мексиканской общественности, Яньес признался, что он тоже был жертвой насилия в «бесчисленных случаях», но ему не было интересно больше упоминать об этом. так как к тому времени, когда он находится, уже нет большого смысла, так же, как он не хотел бы, чтобы многие люди вне его жизни узнавали о чем-то, поэтому ни по какой причине он не будет говорить.

«В бесчисленных случаях это [...] В моих случаях... Мне не интересно рассказывать людям о своих педах, я решаю их сам», - прокомментировал актер перед утренним TV Azteca, Venga La Alegría, перед порожденной волной, которой аплодируют актеры-ветераны и актрисы, которые счастливы, что жестокое обращение и жестокое обращение наконец разоблачены.

Актер заверил, что больше не будет об этом говорить Фото: Инстаграм/ @eduardoyanezofc

Актер таких мелодрам, как True Loves, Wild Heart и Amores Con Trampa, заверил, что такого рода прискорбная практика встречается не только в телевизионных станциях, вещательных компаниях, газетах или средствах массовой информации в целом, поскольку в основном женщины любой профессии всегда сталкиваются с подобными ситуациями, хотя мужчины также могут страдать от этого, он любит в основном для них, что мексиканское общество «просыпается» и разрывает с этими цепями негативных действий.

«Я не говорю, что только в мире искусства или в мире развлечений единственный, кто сталкивается с этим. Он существует в больницах, банках, на предприятиях, на фабриках, где женщины, молодые люди или мужчины являются приманкой для других людей, которые предаются преследованиям и жестокому обращению с другими, это не является чем-то исключительным для нас», - добавил он.

Дело Саши Сокол против Луиса де Льяно продолжает вызывать споры Фото: архив

Для Эдуардо Яньеса социальная открытость, которая была создана в последние годы благодаря крупным социальным движениям, возглавляемым великими женщинами, такими как феминизм, или даже некоторым меньшинствам, которые все чаще показывают, что они не меньшинство, например сообщество ЛГБТ+, позволила художникам выразить все различных злоупотреблений, которые произошли с тех пор, как Саша Сокол публично осудил Луиса де Льяно.

«Открытость, которая существует для всевозможных тем, заставляет многих коллег и коллег осмелиться говорить о вещах, которые они пережили в прошлом, или о злоупотреблениях, которые они пережили в прошлом и где в том прошлом это было не так много, как говорить это», - сказала она перед вынесением приговора: «Оскорбительным, кто облажались и те, кто, надеюсь, найдет покой в его сознании, в том смысле, что правосудие свершилось», - заключил он.

Так будет выглядеть актер в своем фильме (Фото: инстаграм/ @eduardonanezofc)

Актер сыграет женщину в фильме под названием «Дядя», который выйдет на экраны Primevideo 25 марта 2022 года. В нем Эдуардо Яньес поделится кредитами с Хосе Эдуардо Дербесом и Ариадной Диас. Хотя он заверил, что сделает все самым уважительным образом, если это было большим вызовом в его профессиональной карьере:

«Приняв персонажа, я смирилась с тем, что мне нужно трансформироваться, то есть мысленно. Наденьте одежду, парик, макияж, каблуки», - раскрыл он мексиканской телевизионной трансляции Sale El Sol.

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